Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитовИзвестия 04:31
Две трети (66%) намерены сократить траты и увеличивать накопления. Результаты опроса опубликованы в среду, 29 мая, на сайте ВЦИОМа. Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи.
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Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании
Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Лондоне арестовали три дорогостоящих объекта недвижимости
Три дорогостоящих объекта недвижимости, связанных с влиятельной политической фигурой и, предположительно, приобретенных в результате отмывания средств, были арестованы в британской столице, соответствующее решение было принято Высоким судом Лондона, говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA, National Crime Agency).
Обновлено вчера в 19:51
Авто
Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов
Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf в рамках фестиваля Worthersee, проходящего в Австрии.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в июне
В больницах столицы в июне пройдут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!".
Обновлено в 00:43
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»
Немецкие журналисты опубликовали кадры, на которых австрийский вице-канцлер Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха».
Обновлено в 06:00
Экономика
Российские банки переходят с СМС на push-уведомления
Push-уведомления - альтернативный способ рассылки сообщений с информацией, который обходится банку значительно дешевле, чем СМС.
Обновлено в 06:21
Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%
В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм».
Обновлено в 04:35
Политика
Лавров назвал провокаторов кризиса в Косово
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что кризисную ситуацию в Косово искусственно создали те, кто намерен создать санитарный контроль вокруг Российской Федерации.
Обновлено в 06:31
Происшествия
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.
Обновлено в 06:18
Политика
Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире
Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге из-за комментариев
Роскомнадзор потребовал у екатеринбургского интернет-издания Е1.ru удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 05:06
Политика
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
Виделись Владимир Путин и Илий несколько раз, также президент созванивался со старцем.
Обновлено в 05:18
Футбол
ФК «Чертаново» сыграет против сборной России основным составом
Выступающий в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуб "Чертаново" выставит основной состав на товарищеский матч против сборной России.
Обновлено в 05:50
Экономика
«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»
Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Егор Крид рассказал о расставании с Нюшей и ее меркантильности
Егор Крид поведал о своем романе с Нюшей.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Лолиту жестоко оскорбили в прямом эфире
Услышав своего оппонента, Лолита замолчала, сидела качала головой, но сразу не смогла ничего сказать в ответ, только улыбалась, стараясь, по всей видимости, сохранить лицо и не выпасть из формата хулиганской программы, в которой согласилась участвовать.
Обновлено вчера в 09:00
Авто
Mazda получила ОТТС на новую Mazda 3 для России
Компания Mazda может привезти в Россию новую Mazda 3 уже этим летом.
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия
Взрыв газа разрушил дом в Воронеже, есть пострадавшие
Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частном жилом доме в Воронеже утром 29 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Обновлено в 05:39
Политика
Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Массовое захоронение армии князя Долгорукова обнаружили в Крыму
Археологи обнаружили захоронение русских солдат армии князя Василия Долгорукова на севере Крыма.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Сербия направила бронетехнику к границе с Косово
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов
В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Экономика
Комиссия по этике при РСПП рассмотрела жалобу Baring Vostok
Комиссия по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 24 мая провела заседание, где рассматривалась жалоба инвестфонда Baring Vostok на миноритариев банка «Восточный».
Обновлено 27 мая в 14:26
Политика
Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать углубление интеграции
По словам Пескова, вопросы трубопровода «Дружба» на встрече не обсуждались.
Обновлено в 06:00