Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитовИзвестия 04:31

Две трети (66%) намерены сократить траты и увеличивать накопления. Результаты опроса опубликованы в среду, 29 мая, на сайте ВЦИОМа. Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи.
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ВЦИОМ: Две трети россиян планируют сократить расходы и отказаться от крупных покупок

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Сберегать, а не тратить настроены около 70% жителей РФ

REGNUM04:37

Большинство россиян не готовы сейчас брать кредиты

News.ru04:30

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Известия04:31

Большинство россиян считают необходимым сокращать расходы

Rambler News Service04:12

ВЦИОМ: 72% россиян считают, что сейчас не время для крупных займов

Аргументы и Факты04:08

ВЦИОМ: более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов

ТАСС03:59
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Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании

Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
Обновлено в 06:23
Происшествия

В Лондоне арестовали три дорогостоящих объекта недвижимости

Три дорогостоящих объекта недвижимости, связанных с влиятельной политической фигурой и, предположительно, приобретенных в результате отмывания средств, были арестованы в британской столице, соответствующее решение было принято Высоким судом Лондона, говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA, National Crime Agency).
Обновлено вчера в 19:51
Авто

Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов

Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf в рамках фестиваля Worthersee, проходящего в Австрии.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок

Обновлено в 04:24
Здоровье

Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в июне

В больницах столицы в июне пройдут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!".
Обновлено в 00:43
Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Политика

Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»

Немецкие журналисты опубликовали кадры, на которых австрийский вице-канцлер Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха».
Обновлено в 06:00
Экономика

Российские банки переходят с СМС на push-уведомления

Push-уведомления - альтернативный способ рассылки сообщений с информацией, который обходится банку значительно дешевле, чем СМС.
Обновлено в 06:21
Экономика

Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%

В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм».
Обновлено в 04:35
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Политика

Лавров назвал провокаторов кризиса в Косово

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что кризисную ситуацию в Косово искусственно создали те, кто намерен создать санитарный контроль вокруг Российской Федерации.
Обновлено в 06:31
Происшествия

«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся

В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.
Обновлено в 06:18
Политика

Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге из-за комментариев

Роскомнадзор потребовал у екатеринбургского интернет-издания Е1.ru удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 05:06
Политика

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Виделись Владимир Путин и Илий несколько раз, также президент созванивался со старцем.
Обновлено в 05:18
Футбол

ФК «Чертаново» сыграет против сборной России основным составом

Выступающий в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуб "Чертаново" выставит основной состав на товарищеский матч против сборной России.
Обновлено в 05:50
Экономика

«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»

Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес

Егор Крид рассказал о расставании с Нюшей и ее меркантильности

Егор Крид поведал о своем романе с Нюшей.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Лолиту жестоко оскорбили в прямом эфире

Услышав своего оппонента, Лолита замолчала, сидела качала головой, но сразу не смогла ничего сказать в ответ, только улыбалась, стараясь, по всей видимости, сохранить лицо и не выпасть из формата хулиганской программы, в которой согласилась участвовать.
Обновлено вчера в 09:00
Авто

Mazda получила ОТТС на новую Mazda 3 для России

Компания Mazda может привезти в Россию новую Mazda 3 уже этим летом.
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия

Взрыв газа разрушил дом в Воронеже, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частном жилом доме в Воронеже утром 29 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Обновлено в 05:39
Политика

Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили

Обновлено вчера в 13:30
Общество

Массовое захоронение армии князя Долгорукова обнаружили в Крыму

Археологи обнаружили захоронение русских солдат армии князя Василия Долгорукова на севере Крыма.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Сербия направила бронетехнику к границе с Косово

Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов

В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Кино

Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Экономика

Комиссия по этике при РСПП рассмотрела жалобу Baring Vostok

Комиссия по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 24 мая провела заседание, где рассматривалась жалоба инвестфонда Baring Vostok на миноритариев банка «Восточный».
Обновлено 27 мая в 14:26
Политика

Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать углубление интеграции

По словам Пескова, вопросы трубопровода «Дружба» на встрече не обсуждались.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Дагестане сбившую четырех человек автомобилистку закидали камнями

Обновлено в 04:42
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