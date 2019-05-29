Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитовИзвестия 04:31
Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи. Две трети россиян указали на необходимость сберегать средства и сократить повседневные расходы.
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Театры
Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной
Режиссёр Константин Богомолов будет назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:47
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В ходе круглого стола специалисты огласили статистку, согласно которой ежегодно в мире рождается 1,5 миллиона детей с пороком сердца, при этом 300 тысяч из них умирают.
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Главе Ширинского района Республики Хакасия Сергею Зайцеву следует уйти в отставку после инцидента с журналистом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Климкин: решение ООН сломало логику РФ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
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Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор
Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево был человеческий фактор, заявил в эфире телеканала «Губерния» губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
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Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков
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