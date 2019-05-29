Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитовИзвестия 04:31

Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи. Две трети россиян указали на необходимость сберегать средства и сократить повседневные расходы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперт объяснил стремление россиян не брать новые кредиты

РИА Новости08:03

ВЦИОМ: Две трети россиян планируют сократить расходы и отказаться от крупных покупок

Ведомости05:09

Сберегать, а не тратить настроены около 70% жителей РФ

REGNUM04:37

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Известия04:31

Большинство россиян не готовы сейчас брать кредиты

News.ru04:30

Большинство россиян считают необходимым сокращать расходы

Rambler News Service04:12

ВЦИОМ: более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов

ТАСС03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 09:05, Ашберн
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

Украинская певица объявила о создании «женской партии»

Украинская певица Ольга Полякова объявила о создании первой «женской партии», с которой планирует баллотироваться на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 08:13
Экономика

Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 06:41
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36
Политика

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Обновлено в 05:18
Единоборства

Уайлдер проведет реванш с Ортисом в сентябре

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер проведет ближайшую защиту пояса против Луиса Ортиса.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Дагестане сбившую четырех человек автомобилистку закидали камнями

Обновлено в 04:42
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Политика

Зеленский похвастался фото с шаурмой

Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Жена обнаружила засосы на теле Андрея Малахова

Жена обнаружила засосы на теле Андрея Малахова Она просит телеведущего объяснить происхождение странных пятен.
Обновлено в 07:31
Технологии

В России успешно протестировали первый квантовый телефон

В России появился первый телефон с квантовым шифрованием. Его создали в МГУ имени Ломоносова и успешно протестировали, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:12
Политика

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:55
Энергетика

Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»

Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Происшествия

Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Наука

Антропологи впервые застали шимпанзе за ловлей крабов

Ученые впервые увидели то, как шимпанзе целенаправленно спускаются к берегам рек и озер и систематически обыскивают их в поисках крабов и других беспозвоночных, спрятанных под песком, валунами или водой.
Обновлено в 05:53
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Обновлено в 07:31
Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Политика

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено вчера в 06:41
Хоккей

Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Сын певицы Натали Анатолий сменил пышную шевелюру на короткую стрижку

Певица Натали опубликовала в своём микроблоге фотографию, показав 8-летнего сына Анатолия в новом образе.
Обновлено в 06:17
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Кино

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон проходит лечение из-за стресса

Представитель актера не сообщил подробностей, но веб-сайт PageSix газеты New York Post написал, что Харингтон сильно переживал из-за окончания шоу и за несколько недель до трансляции финального эпизода отправился реабилитационный центр, где проходит лечение от стресса, переутомления и злоупотребления алкоголем.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Экс-министра транспорта Прикамья отправили в колонию строгого режима

Экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, обвиняемого в получении крупной взятки, сегодня приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима.
Обновлено в 06:54
Футбол

Блаттер подаст суд на Инфантино

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер сообщил о том, что подаст в суд на нынешнего руководителя организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы

Знаменитый актер и худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться своей роскошной 170-метровой квартиры в центре Москвы.
Обновлено в 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное