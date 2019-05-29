Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитовИзвестия 04:31
Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи. Две трети россиян указали на необходимость сберегать средства и сократить повседневные расходы.
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Происшествия
Сбившую четырех человек дагестанку закидали камнями
Обновлено в 05:41
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Политика
В МИД Германии озвучили условие для достижения мира на Украине
В Министерстве иностранных дел ФРГ назвали условие для достижения мира на Украине.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Финансы
Рубль может получить поддержку от цен на нефть и спроса на ОФЗ
Что касается рубля, то на него может оказать положительное воздействие спрос на российские активы со стороны зарубежных участников рынка.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Ожидавший пересадку печени ребенок упал с кровати и умер
В московской больнице после падения с кровати умер девятимесячный ребенок.
Обновлено в 08:08
Футбол
Адвокат жены Глушакова отреагировал на попытки игрока искусственно снизить доход
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Apple получила патент на складной дисплей
Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало Apple 85 новых патентов, включая патент на сгибающийся экран одинарного и двойного сложения, который может использоваться в iPhone и других устройствах корпорации.
Обновлено в 05:40
Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»
Немецкие журналисты опубликовали кадры, на которых австрийский вице-канцлер Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха».
Обновлено в 06:00
Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%
В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм».
Обновлено в 04:35
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Политика
Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать углубление интеграции
По словам Пескова, вопросы трубопровода «Дружба» на встрече не обсуждались.
Обновлено в 06:00
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Общество
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд из-за его высказываний о Brexit
Бывшего главу британского МИД и кандидата на пост премьера Бориса Джонсона вызовут на предварительные слушания в суд из-за его высказываний о сумме отчислений Великобритании в ЕС в период кампании за выход страны из союза, сообщает в среду Sky News.
Обновлено в 07:59
Политика
Партия Саакашвили пойдет на выборы в Раду
Партия «Движение новых сил», лидером которой является экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, собирается принять участие во внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Корчевников раскрыл детали романа певицы МакSим и известного актера
В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" актер рассказал, почему его отношения с певицей МакSим не сложились.
Обновлено в 07:17
Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Политика
Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы
Знаменитый актер и худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться своей роскошной 170-метровой квартиры в центре Москвы.
Обновлено в 07:22
Транспорт
Иностранным авиакомпаниям разрешили разовые чартерные рейсы внутри РФ
Иностранные авиакомпании смогут выполнять разовые пассажирские и грузовые рейсы между российскими городами, свидетельствует постановление правительства от 24 мая, опубликованное на портале правовой информации.
Обновлено в 06:04
Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05