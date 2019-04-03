Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»РБК вчера в 22:00

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.

с чего всё началось

Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

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