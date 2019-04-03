Общество

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»РБК вчера в 22:00

Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
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Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.
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Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ

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Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
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Ангольский лидер рассказал, что намерен говорить о перспективах укрепления экономических связей двух стран и вручить Владимиру Путину орден.
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Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»

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Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова

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Космос

В Смоленске откроется выставка «Первые в космосе»

Посетители выставки смогут увидеть модели ракет-носителей и космических кораблей, архивные выпуски газеты "Известия", посвящённые первым полётам в космос, личные автографы первого отряда космонавтов (в том числе Юрия Гагарина), рацион питания космонавтов станции МКС, полётный костюм ПК-14, использующийся при длительном нахождении на орбите.
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США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке

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Обновлено вчера в 15:16
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В Бердске МЧС спасло женщину с крыши утонувшего в луже автомобиля

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Обновлено в 08:51
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Обновлено в 09:31
Экономика

Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить

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Спорт

Фигурист Коляда попал в больницу

У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
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