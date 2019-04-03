Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»РБК вчера в 22:00
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
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с чего всё началось
Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.РБКвчера в 22:00
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79,5% российских семей испытывают затруднения с приобретением необходимого минимума товаров
Московский Комсомолец00:26
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Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту
Обновлено в 08:25
Кино
Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова
В ночь со 2 на 3 апреля в Улан-Баторе, Монголия, скончался знаменитый российский актёр Алексей Булдаков.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
В ДНР сообщили об уничтожении огневых точек ВСУ в Донбассе
Управление народной милиции ДНР сообщило об уничтожении огневых точек ВСУ, обстреливавших республику.
Обновлено в 07:27
Общество
Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни
Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:54
Политика
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Футбол
Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено вчера в 05:45
Общество
Медведев поздравил с юбилеем ректора МГУ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил академика Российской академии наук, ректора Московского государственного университета (МГУ) Виктора Садовничего с 80-летием.
Обновлено в 03:45
Авто
Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ
Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Президент Анголы вручит Путину орден
Ангольский лидер рассказал, что намерен говорить о перспективах укрепления экономических связей двух стран и вручить Владимиру Путину орден.
Обновлено в 06:16
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Общество
С экс-директора Библиотеки украинской литературы взыскали 2 млн рублей
С экс-директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, осужденной за растрату и экстремизм, взыскали более 2 млн рублей.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Предварительные испытания Ил-112В планируют начать в 2019 году
Предварительные испытания новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В могут начаться в этом году, заявил журналистам во вторник гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин.
Обновлено вчера в 07:15
Футбол
Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»
Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0). В течение игры группа тифози «Кальяри» оскорбляли Кена.
Обновлено в 00:23
Единоборства
Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова
Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Энергетика
Цены на бензин не смогли зафиксировать в России
Правительство России не продлило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина
Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Авто
Skoda в марте увеличила продажи в России на 7%
Российские дилеры Skoda в марте реализовали 6956 автомобилей – на 7,3% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:09
Космос
В Смоленске откроется выставка «Первые в космосе»
Посетители выставки смогут увидеть модели ракет-носителей и космических кораблей, архивные выпуски газеты "Известия", посвящённые первым полётам в космос, личные автографы первого отряда космонавтов (в том числе Юрия Гагарина), рацион питания космонавтов станции МКС, полётный костюм ПК-14, использующийся при длительном нахождении на орбите.
Обновлено вчера в 04:05
Армия и оружие
США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке
США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
В Бердске МЧС спасло женщину с крыши утонувшего в луже автомобиля
В Бердске (Новосибирская область) женщину спасли с крыши автомобиля, утонувшего в луже, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Обновлено в 07:25
Общество
Проект Ледового центра на Красной Пресне отправлен на доработку
Проект Ледового дворца, который планируется построить в Пресненском районе столицы (застройщик — «Новая Лига»), отправлен на доработку, сообщает пресс-служба Архсовета Москвы.
Обновлено в 08:51
Экономика
Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:31
Экономика
Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить
В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
Обновлено вчера в 18:54
Спорт
Роднина призвала повысить зарплаты тренерам
По словам Родниной, за последние годы были пересмотрены размеры зарплат во многих отраслях:медицине, образовании, культуре и т.д. Однако тренер с высшим образованием до сих приходит на ставку в размере 12 тысяч рублей.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри завели общий микроблог в Instagram
Меган Маркл и принц Гарри впервые станут родителями уже в этом месяце.
Обновлено в 05:37
Спорт
Фигурист Коляда попал в больницу
У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
Обновлено в 06:43