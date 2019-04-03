Общество
Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжитьГазета.Ru 01:43
Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК. По данным опроса Росстата, средней российской семье необходимо 58,5 тыс. рублей в месяц, а многодетной - 82 тыс. рублей.
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Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено в 19:36
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Здоровье
Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион
В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
На Украине рассказали, что страна уже «одной ногой» в НАТО
Замминистра обороны Украины Олег Шевчук в интервью Тиждень.ua рассказал, что страна уже "одной ногой" находится в НАТО.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше
Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
Политика
Помпео назвал действия Турции в Сирии разрушительными
Односторонние военные действия Анкары в Сирии могут иметь разрушительные последствия.
Обновлено в 18:55
Экономика
«Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа
"Газпром" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает появления у компании новых крупных проектов по таким направлениям, как сжижение природного газа, работа на шельфе и газопереработка, в связи с чем активизирует работу с партнерами по локализации оборудования в данных сферах, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Защита настаивала на смягчении меры пресечения, но суд принял сторону следствия и оставил футболистов под стражей до 25 сентября.
Обновлено в 12:23
Общество
Названы самые безопасные и опасные регионы России
Рейтинг российской преступности по итогам 2018 года был составлен RT на основе данных МВД.Согласно этим данным, больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Общество
Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram
В середине января сообщалось, что фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.
Обновлено в 20:37
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Наука
Учёные обнаружили окаменелость денисовского черепа
Ученым из Соединенных Штатов Америки и Канады, которые работают в знаменитой Денисовской пещере на Алтае, удалось обнаружить кое-что поистине невероятное — фрагмент черепа денисовского человека.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице
Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.
Обновлено в 19:27
Армия и оружие
Глава НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ
Глава НАТО Йенс Столтенберг выступил в конгрессе перед американскими законодателями.
Обновлено в 13:46
Политика
Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено вчера в 06:16
Политика
Охлобыстин оправдал назвавшего его идиотом Зеленского
Обновлено в 09:07
Политика
Венесуэла выразила надежду на помощь России в сфере энергоснабжения
Венесуэла выражает надежду на оказание поддержки со стороны России в вопросах надежного энергоснабжения в южноамериканской стране.
Обновлено в 18:55
Политика
Корчинский призвал соратников утюгами и паяльниками заставить людей голосовать за Порошенко
В свою очередь штаб Порошенко рассказал о способах победить Зеленского во втором туре.
Обновлено в 09:15
Единоборства
UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба
Обновлено в 18:17
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями
Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.
Обновлено в 10:11
Кино
Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
Обновлено в 14:18
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Футбол
Джорджевич: ничья была бы незакономерной, так как «Арсенал» провёл плохую игру
Форвард "Арсенала" Лука Джорджевич прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка России с "Уралом" (0:1).
Обновлено в 13:38
Авто
Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля
Как стало известно журналистам «АвтоВзгляда», которые ссылаются на собственные источники, серийный Renault Arkana представят в Москве 11 апреля.
Обновлено в 12:04
Интернет
В WhatsApp появился запрет на добавление в группы
В известном сервисе для общения WhatsApp появилась новая возможность, благодаря которой добавить пользователей в групповые чаты без их согласия нельзя.
Обновлено в 17:59