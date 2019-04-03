Общество
Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжитьГазета.Ru 01:43
Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК. По данным опроса Росстата, средней российской семье необходимо 58,5 тыс. рублей в месяц, а многодетной - 82 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.РБКвчера в 22:00
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
Происшествия
Российская студентка защитилась от пьяного соседа и попала под статью
В Чувашии 19-летнюю студентку Анастасию Раймову приговорили к трем годам условно за нанесение тяжких телесных повреждений пьяному соседу, который напал на нее и угрожал «свернуть шею», сообщает «Медиазона».
Обновлено в 11:23
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Apple выпустила ролик о создании круглой коробки для пиццы
Американская компания показала рекламный ролик, в котором команда из четырех человек, используя планшеты и компьютеры Apple за два дня спроектировали круглую коробку для пиццы.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено в 10:11
Энергетика
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения
Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Политика
Украина запретила частные полеты в Россию
Кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в Петербурге
Ранее 78.ru писал о том, что в прошлом году в Петербурге организатора финансовой пирамиды осудили на 4,5 года.
Обновлено в 10:47
Транспорт
Пять станций Сокольнической линии метро Москвы откроют раньше срока
Пять станций Сокольнической линии столичного метро откроются для пассажиров раньше запланированного срока.
Обновлено в 11:00
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 10:20
Спорт
«Стране очень дорого обходится одна олимпийская медаль»
В интервью «Известиям» трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина пояснила, на что необходимо обратить внимание при разработке документа.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей
Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.
Обновлено в 06:07
Экономика
Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российских стратегов
Два истребителя-бомбардировщика Tornado ВВС Великобритании поднялись для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-160.
Обновлено в 09:19
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Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ
Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.
Обновлено в 11:05
Энергетика
Цены на бензин перестали сдерживать
Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:27
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
В Брунее ввели смертную казнь за гомосексуализм и измены
Бруней ввел в уголовный кодекс смертную казнь за гомосексуализм и супружеские измены через забрасывание камнями.
Обновлено в 07:45
Общество
У Егора Крида закончился контракт с Black Star
Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07
Кино
Алла Пугачева попадет в «Простоквашино»
По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.
Обновлено в 09:00
Экономика
Пять новых налогов предлагают ввести в России
В кодекс планируется внести пять новых глав - об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия
Под Новосибирском спасатели помогли женщине, чья машина утонула в луже
Женщине в Новосибирской области понадобилась помощь спасателей после того, как ее машина не смогла преодолеть огромную лужу и заглохла, рассказали РИА Новости в среду в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 08:55
Авто
Обновленный кроссовер Volvo XC90 подорожал в РФ
Дилеры компании Volvo объявили в РФ о старте приёма заказов на кроссовер Volvo XC90. Машина прошла обновление, она стала дороже.
Обновлено в 11:20
Авто
Немцы признали Lada 4x4 лучшим внедорожником
Цена на трёхдверный Lada 4x4 в Германии начинается от 11 990 евро (примерно 876 500 рублей), в России внедорожник можно купить минимум за 518 900 рублей.
Обновлено в 10:21
Футбол
Ди Франческо может возглавить «Севилью»
Бывший главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо является претендентом на должность наставника "Севильи", сообщают в Италии.
Обновлено в 11:12