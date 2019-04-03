Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжитьГазета.Ru 01:43

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.

с чего всё началось

Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК. По данным опроса Росстата, средней российской семье необходимо 58,5 тыс. рублей в месяц, а многодетной - 82 тыс. рублей.

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