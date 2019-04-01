Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и ПетросянаИзвестия 06:06
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%). Также россиянам нравятся Максим Галкин, Владимир Винокур и Ефим Шифрин (по 5%). Молодежь в возрасте 18-24 лет предпочитает Павла Волю (20%) и Гарика «Бульдога» Харламова (14%).
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