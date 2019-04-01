Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и ПетросянаИзвестия 06:06
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%). Также россиянам нравятся Максим Галкин, Владимир Винокур и Ефим Шифрин (по 5%). Молодежь в возрасте 18-24 лет предпочитает Павла Волю (20%) и Гарика «Бульдога» Харламова (14%).
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Игры
«Лаборатория Касперского» назвала самый «вирусный» сериал в Сети
«Наиболее «вирусным» закономерно оказался сериал «Игра престолов» – на его долю в 2018 году пришлось 17% всех заражений, источником которых стал пиратский мультимедийный контент», — констатировали представители компании.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
«Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США
Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".
Обновлено в 10:06
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Из-за чего на самом деле умерла Началова, рассказали ее врачи
Из-за критического снижения веса врачи грозили Юлии бесплодием, после чего певица перешла на курс лечения, а затем расторгла брак с Ланским, который уже после смерти Началовой утверждал, что слова о его причастности к анорексии экс-супруги являются недостоверными.
Обновлено в 14:06
Космос
Россия запустит первый спутник для Туниса
Обновлено в 13:43
Общество
КГИОП заберет у Фонда капремонта реставрацию 255 зданий
КГИОП намерен получить у Фонда капремонта полномочия на реставрацию 255 исторических зданий Петербурга.
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Космос
Экипаж американского корабля Starliner прибыл в Звездный городок
Экипаж испытательного полета американского частного корабля Starliner приступил к тренировкам в российском Центре подготовки космонавтов, говорится на сайте Центра.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей
По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Политика
Помпео заявил о заинтересованности США в сотрудничестве с Россией
Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Москвой по ряду сфер, представляющих взаимный интерес для стран.
Обновлено в 15:14
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Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено в 10:01
Энергетика
Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году
По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Экономика
Минфин предложил вписать в НК новые главы
Минфин предложил вписать в НК новые главы Минфин обнародовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
МИД: Россия выступает за сохранение космоса без оружия
Россия выступает против гонки вооружений в космосе и готова вести диалог со всеми странами, чтобы сохранить космическое пространство свободным от оружия.
Обновлено в 14:50
Политика
Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»
В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 13:19
Общество
Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует
Гематоген, который продается сегодня, лишь эксплуатирует образ старого, - никакой пользы в нем нет, и употреблять его не следует.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Происшествия
СК выясняет обстоятельства смерти пенсионера в супермаркете в Москве
Следственный комитет России проведёт дополнительную проверку по факту смерти пенсионера в московском супермаркете в феврале 2018 года.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Педофил из Ртищева надругался над мальчиком и снял его на камеру
Перед судом предстанет 38-летний житель Ртищева за надругательство над ребенком, съемку его на камеру для изготовления порнографических материалов, а также их хранения.
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Космос
Нибиру оживила крупнейший вулкан Европы: Восход планеты Х в Италии попал на фото
Обновлено в 10:54
Экономика
Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании
Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская задумались о смене имиджа своего подросшего сына
В январе сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской отметил свое шестилетие.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом
Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено в 12:30
Общество
В Московский зоопарк привезут двух больших панд из Китая
Двух больших панд привезут из Китая в Московский зоопарк, потратить на эти цели планируется почти 15 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:03
Авто
Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta
Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
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В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов
В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Пьяный москвич ударил полицейского и натравил на него овчарку
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Обновлено в 11:04
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Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии
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