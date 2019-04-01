Общество

Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и ПетросянаИзвестия 06:06

В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%). Также россиянам нравятся Максим Галкин, Владимир Винокур и Ефим Шифрин (по 5%). Молодежь в возрасте 18-24 лет предпочитает Павла Волю (20%) и Гарика «Бульдога» Харламова (14%).
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Россияне назвали любимых юмористов

РИА Новости07:24

Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна

Известия06:06

Россияне определились с отношением к юмористическим шоу на ТВ

Телеканал 360°05:35

От 60-ти и старше: две трети россиян не могут жить без юмора

Вести.Ru04:57

Социологи назвали любимых юмористов россиян

Life.ru02:43

Социологи выяснили, над чьими шутками россияне смеются чаще всего

URA.Ruвчера в 23:01

ВЦИОМ: россияне чаще всего смеются над шутками Михаила Задорнова и Евгения Петросяна

ТАССвчера в 17:33
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Футбол

Кирилл Погребняк дебютировал в чемпионате Швеции

Нападающий Кирилл Погребняк провел дебютный матч в составе шведского "Фалькенберга".
Обновлено в 12:19
Происшествия

В Рязани по подозрению в мошенничестве задержан ректор РГУ

В Рязани по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении задержан ректор Рязанского государственного университета.
Обновлено в 13:33
Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

"Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине", размещенное в социально сети Twitter, оказалось прогнозом погоды.
Обновлено в 12:40
Музыка

Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Кино

Фильм «Дамбо» возглавил российский прокат

Обновлено в 04:53
Политика

Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России

Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Политика

ЦИК Украины обработала более 20% протоколов президентских выборов

По последним данным ЦИК Украины, обработано 21,98% протоколов голосования на пост президента.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГ

Обновлено в 12:30
Финансы

Рынок акций обновил максимум индекса МосБиржи с 12 февраля

Рынок акций РФ в понедельник растет вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании торговой сделки США и Китая, индекс МосБиржи вышел из боковика вверх и превысил 2525 пунктов (максимум с 12 февраля), несмотря на угрозу новых санкций США к РФ; лидерами роста выступают бумаги "Газпрома".
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Анна Седокова опубликовала фото с усами

На снимке артистка приклеила накладные усы, сделанные из пряди волос, а также подстриглась, как мужчина.
Обновлено в 12:43
Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 года

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Около 30 человек пропали без вести при тушении лесного пожара в Китае

Обновлено в 04:24
Армия и оружие

В Иране назвали преимущества российских танков

Обновлено в 06:14
Спорт

Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Обновлено в 10:03
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Политика

Почему партия Эрдогана проиграла выборы в Стамбуле и Анкаре

Обновлено в 09:30
Политика

Медведев встретится со всеми фракциями перед отчетом в Думе

Перед ежегодным отчетом правительства в Госдуме, который состоится 17 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев проведет встречу со всеми фракциями нижней палаты.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе

В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:14
Космос

Экипаж американского корабля Starliner прибыл в Звездный городок

Экипаж испытательного полета американского частного корабля Starliner приступил к тренировкам в российском Центре подготовки космонавтов, говорится на сайте Центра.
Обновлено в 11:25
Общество

Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Обновлено в 10:15
Спорт

Турсынбаева исполнила тройной аксель на тренировке

Обновлено в 13:50
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
Финансы

ВТБ избавился от акций санкционного «Еврофинанса»

Банк мог бесплатно передать акции в государственную казну Банк ВТБ перестал распоряжаться акциями попавшего под санкции Еврофинанс Моснарбанка, которыми он владел напрямую.
Обновлено в 04:50
Политика

«Зеленский поймал волну»: иностранные СМИ о выборах на Украине

Результаты показали, что Зеленский, оседлавший волну общественного разочарования в политической элите и гнева по поводу коррупции и низкого уровня жизни, победил в первом туре с убедительным преимуществом.
Обновлено в 05:16
Финансы

Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели

Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Авто

УАЗ решил создать «Русский Прадо»

На Ульяновском автомобильном заводе планируется наладить производство автомобилей на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 12:42
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
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