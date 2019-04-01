Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и ПетросянаИзвестия 06:06

В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%). Также россиянам нравятся Максим Галкин, Владимир Винокур и Ефим Шифрин (по 5%). Молодежь в возрасте 18-24 лет предпочитает Павла Волю (20%) и Гарика «Бульдога» Харламова (14%).

Футбол Кирилл Погребняк дебютировал в чемпионате Швеции Нападающий Кирилл Погребняк провел дебютный матч в составе шведского "Фалькенберга".

Происшествия В Рязани по подозрению в мошенничестве задержан ректор РГУ В Рязани по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении задержан ректор Рязанского государственного университета.

Политика МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине", размещенное в социально сети Twitter, оказалось прогнозом погоды.

Музыка Мику Джаггеру проведут операцию на сердце Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.

Происшествия Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.

Политика Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".

Политика ЦИК Украины обработала более 20% протоколов президентских выборов По последним данным ЦИК Украины, обработано 21,98% протоколов голосования на пост президента.

Финансы Рынок акций обновил максимум индекса МосБиржи с 12 февраля Рынок акций РФ в понедельник растет вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании торговой сделки США и Китая, индекс МосБиржи вышел из боковика вверх и превысил 2525 пунктов (максимум с 12 февраля), несмотря на угрозу новых санкций США к РФ; лидерами роста выступают бумаги "Газпрома".

Шоу-бизнес Анна Седокова опубликовала фото с усами На снимке артистка приклеила накладные усы, сделанные из пряди волос, а также подстриглась, как мужчина.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 года Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Энергетика Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.

Политика Медведев встретится со всеми фракциями перед отчетом в Думе Перед ежегодным отчетом правительства в Госдуме, который состоится 17 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев проведет встречу со всеми фракциями нижней палаты.

Происшествия В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Космос Экипаж американского корабля Starliner прибыл в Звездный городок Экипаж испытательного полета американского частного корабля Starliner приступил к тренировкам в российском Центре подготовки космонавтов, говорится на сайте Центра.

Общество Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.

Политика Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.

Политика Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.

Финансы ВТБ избавился от акций санкционного «Еврофинанса» Банк мог бесплатно передать акции в государственную казну Банк ВТБ перестал распоряжаться акциями попавшего под санкции Еврофинанс Моснарбанка, которыми он владел напрямую.

Политика «Зеленский поймал волну»: иностранные СМИ о выборах на Украине Результаты показали, что Зеленский, оседлавший волну общественного разочарования в политической элите и гнева по поводу коррупции и низкого уровня жизни, победил в первом туре с убедительным преимуществом.

Финансы Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.

Авто УАЗ решил создать «Русский Прадо» На Ульяновском автомобильном заводе планируется наладить производство автомобилей на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado.