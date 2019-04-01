Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и ПетросянаИзвестия 06:06
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%). Также россиянам нравятся Максим Галкин, Владимир Винокур и Ефим Шифрин (по 5%). Молодежь в возрасте 18-24 лет предпочитает Павла Волю (20%) и Гарика «Бульдога» Харламова (14%).
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Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Экономика
«Роснефть» выделила фонду Катерины Тихоновой 28 миллионов рублей
Компания «Роснефть» выделила 28 миллионов рублей фонду «Национальное интеллектуальное развитие» предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой, со ссылкой на информацию с сайта госзакупок пишет «МБХ Медиа».
Обновлено в 07:01
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой стало плохо после концерта
Прошлой ночью певица дала концерт в подмосковных Мытищах. После выступления звезда почувствовала себе плохо.
Обновлено в 05:00
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Экономика
Счётная палата выявила новую мошенническую схему при уплате НДС
В ФНС сообщили аудиторам, что служба постарается исправить существующую проблему Счетная палата также выявила, что налоговые органы Москвы часто не штрафуют должностных лиц компаний за предоставление деклараций по НДС с задержкой.
Обновлено в 07:50
Политика
В Госдуме порекомендовали не признавать итоги выборов на Украине
Как отметил парламентарий, в первом туре выборов не смогли принять участие в голосовании многие жители юго-восточных регионов Украины и те граждане, которые проживают в России.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Футбол
ФК «Зенит» намерен взыскать с «Тосно» 3,3 млн рублей
Петербургский футбольный клуб «Зенит» подал иск о взыскании долга в размере 3,34 млн рублей с обанкротившегося клуба «Тосно».
Обновлено в 06:03
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 22:24
Финансы
Минфин предложил использовать ФНБ по «норвежской» модели
Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Хабаровчанка подожгла почту, чтобы скрыть недостачу
Задержанная рассказала, что сожгла почту, желая скрыть недостачу денег и ценностей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТО
В порт Одессы в понедельник прибыли два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария".
Обновлено в 09:27
Политика
Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму
Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.
Обновлено в 10:01
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
«Обещает расправу в случае своей победы». Почему Порошенко уверен в успехе
Французская газета Le Monde считает Порошенко "уходящим президентом", который "расплачивается за естественный моральный износ власти и повторяющиеся коррупционные скандалы".
Обновлено в 09:30
Общество
В Татарстане создадут 6 полилингвальных образовательных комплексов
По словам президента, новые полилингвальные комплексы призваны обеспечить конкурентоспособное образование, где применяются передовые и эффективные практики.
Обновлено в 07:06
Игры
4PDA стал рупором будущего, а Канобу сменил дизайн
Наши коллеги из 4PDA на сегодняшний день стали настоящим рупором будущего под названием «Вестник прогресса», рассказывая о жизни в России 2049 года.
Обновлено в 06:46
Общество
Беглов поручил собирать предложения петербуржцев о развитии районов
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил главам районов активно взаимодействовать с горожанами в рамках программы «Родной район».
Обновлено в 09:24
Путешествия
«Победа» в тестовом режиме запустила продажи турпакетов
Лоукостер "Победа" запускает новый сервис по продаже туристических пакетов в тестовом режиме.
Обновлено в 09:55
Политика
ЦИК Украины опубликовала первые результаты выборов
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек
Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41
Общество
В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей
Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.
Обновлено в 10:52
Политика
Аваков заявил о кибератаке на систему ЦИК Украины во время выборов
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о попытках хакеров устроить кибератаку на систему ЦИК Незалежной во время выборов президента.
Обновлено в 09:49
Футбол
Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»
Мексиканский хавбек Эррера перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента. 28-летний игрок достанется мадридскому клубу бесплатно.
Обновлено в 08:49