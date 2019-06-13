Общество

Россияне назвали любимые мультфильмыРИА Новости вчера в 20:08

Третьим по популярности стал российский мультсериал "Маша и медведь" - 16% (26% в 2016 году). Также среди любимых мультфильмов россияне называли "Винни пуха" (13%), "Чебурашку и крокодила Гену" (10%), "Кота Леопольда" и "Ежика в тумане" (по 8%).
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Россияне назвали любимые мультфильмы

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В этом году исполняется 50 лет с выпуска первой серии "Ну, погоди!".
РИА Новостивчера в 20:08

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Стали известны любимые мультфильмы россиян

RT на русскомвчера в 22:23

Названы любимые мультфильмы россиян

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Россияне назвали самые любимые мультфильмы

Известиявчера в 21:06

Россияне выбрали лучший мультфильм

Lenta.ruвчера в 20:53

Россияне назвали самый любимый отечественный мультфильм

ТК Звездавчера в 20:34

Россияне назвали любимые мультфильмы

Комсомольская правдавчера в 22:11

Россияне рассказали, какие мультфильмы предпочитают их дети

РИА Новостивчера в 20:57
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Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли семь человек из горящего дома

Обновлено вчера в 21:53
Хоккей

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Обновлено вчера в 23:16
Футбол

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Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
Обновлено вчера в 15:29
Общество

Почему алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров

В топ-5 попали молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства и парфюмерия с косметикой.
Обновлено вчера в 01:05
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений

В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

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Обновлено вчера в 23:55
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено вчера в 22:39
Здоровье

Названы 4 продукта, которые негативно «отражаются» на лице

Эксперты по уходу за кожей перечислили четыре продукта, которые вскоре после употребления их в пищу отражаются на лице не лучшим образом - это алкогольные напитки, молоко и молочные продукты, а также сахар и продукты, в которых содержится глютен.
Обновлено вчера в 08:48
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы

В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
Обновлено вчера в 12:28
Шоу-бизнес

Как сложились судьбы детей кумиров поколения

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

На марше в поддержку журналиста Голунова задержали более 400 человек

Обновлено вчера в 05:44
Технологии

В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска

Ученые обнаружили в заливе Петра Великого новые поселения популярного в Азии моллюска мактры и рекомендовали увеличить его вылов на 7% (на 13 тонн), сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО).
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Вика Цыганова заявила, что будет баллотироваться в Госдуму

Российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова прокомментировала появившуюся накануне в СМИ информацию, что она намеревается вернуться на свою малую родину, в Комсомольск-на-Амуре, и баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ следующего созыва.
Обновлено вчера в 16:42
Игры

CD Projekt RED объяснила наличие члена у девушки из Cyberpunk 2077

Обновлено вчера в 14:54
Политика

Еще два дорожных знака снесли на границе Дагестана и Чечни

Обновлено вчера в 16:11
Кино

Режиссёр фильма «Лунный свет» оценил выступление фигуристки Загитовой

Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

Вратарь сборной России Лунев извинился за дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев принес извинения сотрудникам аэропорта Внуково и представителям авиакомпании «России».
Обновлено вчера в 20:16
Политика

На Украине запретили сериал «Сваты»

Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

Обновлено вчера в 19:06
Общество

Стали известны результаты ЕГЭ по математике

Сегодня выпускникам станут известны итоги первого обязательного единого госэкзамена — математики.
Обновлено 11 июня в 05:41
Экономика

Детское питание может попасть в список социально значимых товаров

Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.
Обновлено вчера в 22:14
Здоровье

Названы привычки, которые могут вызвать рак

Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
Обновлено вчера в 11:43
Футбол

Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»

Обновлено вчера в 14:22
Политика

Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной

«Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны», — сказал Путин.
Обновлено вчера в 18:51
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей

Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 05:27
Авто

Обновленный кроссовер Haval H4 оценили в 907 тысяч рублей

Китайская компания Haval объявила о начале продаж обновленной модели кроссовера Haval H4, который предлагается в трех модификациях.
Обновлено вчера в 09:33
Экономика

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
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