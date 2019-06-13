Общество
Россияне назвали любимые мультфильмыРИА Новости вчера в 20:08
Третьим по популярности стал российский мультсериал "Маша и медведь" - 16% (26% в 2016 году). Также среди любимых мультфильмов россияне называли "Винни пуха" (13%), "Чебурашку и крокодила Гену" (10%), "Кота Леопольда" и "Ежика в тумане" (по 8%).
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с чего всё началось
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В этом году исполняется 50 лет с выпуска первой серии "Ну, погоди!".РИА Новостивчера в 20:08
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В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли семь человек из горящего дома
Обновлено вчера в 21:53
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
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В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»
Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Почему алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров
В топ-5 попали молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства и парфюмерия с косметикой.
Обновлено вчера в 01:05
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений
В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
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Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено вчера в 22:39
Здоровье
Названы 4 продукта, которые негативно «отражаются» на лице
Эксперты по уходу за кожей перечислили четыре продукта, которые вскоре после употребления их в пищу отражаются на лице не лучшим образом - это алкогольные напитки, молоко и молочные продукты, а также сахар и продукты, в которых содержится глютен.
Обновлено вчера в 08:48
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы
В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
Обновлено вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Как сложились судьбы детей кумиров поколения
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
На марше в поддержку журналиста Голунова задержали более 400 человек
Обновлено вчера в 05:44
Технологии
В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска
Ученые обнаружили в заливе Петра Великого новые поселения популярного в Азии моллюска мактры и рекомендовали увеличить его вылов на 7% (на 13 тонн), сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО).
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Вика Цыганова заявила, что будет баллотироваться в Госдуму
Российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова прокомментировала появившуюся накануне в СМИ информацию, что она намеревается вернуться на свою малую родину, в Комсомольск-на-Амуре, и баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ следующего созыва.
Обновлено вчера в 16:42
Игры
CD Projekt RED объяснила наличие члена у девушки из Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Еще два дорожных знака снесли на границе Дагестана и Чечни
Обновлено вчера в 16:11
Кино
Режиссёр фильма «Лунный свет» оценил выступление фигуристки Загитовой
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
Вратарь сборной России Лунев извинился за дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев принес извинения сотрудникам аэропорта Внуково и представителям авиакомпании «России».
Обновлено вчера в 20:16
Политика
На Украине запретили сериал «Сваты»
Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности
Обновлено вчера в 19:06
Общество
Стали известны результаты ЕГЭ по математике
Сегодня выпускникам станут известны итоги первого обязательного единого госэкзамена — математики.
Обновлено 11 июня в 05:41
Экономика
Детское питание может попасть в список социально значимых товаров
Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.
Обновлено вчера в 22:14
Здоровье
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Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
Обновлено вчера в 11:43
Футбол
Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной
«Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны», — сказал Путин.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 05:27
Авто
Обновленный кроссовер Haval H4 оценили в 907 тысяч рублей
Китайская компания Haval объявила о начале продаж обновленной модели кроссовера Haval H4, который предлагается в трех модификациях.
Обновлено вчера в 09:33
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20