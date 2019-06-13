Россияне назвали любимые мультфильмыРИА Новости 20:08

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В этом году исполняется 50 лет с выпуска первой серии "Ну, погоди!".

с чего всё началось

Третьим по популярности стал российский мультсериал "Маша и медведь" - 16% (26% в 2016 году). Также среди любимых мультфильмов россияне называли "Винни пуха" (13%), "Чебурашку и крокодила Гену" (10%), "Кота Леопольда" и "Ежика в тумане" (по 8%).

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