Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войнеРИА Новости 06:19
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие фильмы о Великой Отечественной войне жители России любят больше всего. Участникам исследования предложили назвать до пяти понравившихся картин. Более четверти опрошенных (26%) назвали фильм "В бой идут одни старики" Леонида Быкова.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ-100
Обновлено в 05:05
Политика
Путин проверил, как реализуются национальные проекты
Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
Обстрел в ДНР закончился гибелью одного человека
Двое людей ранены, один погиб при обстреле в ДНР, заявил начальник пресс-службы Народной милиции республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено в 07:45
Недвижимость
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено в 15:17
Космос
Россия отправит ракету на Марс в обход территории Китая
Запуск российско-европейской миссии для поиска следов жизни на Марсе «ЭкзоМарс-2020» на ракете «Протон-М» с Байконура будет проведен по траектории, пролегающей вне территории Китая.
Обновлено в 21:05
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Наука
Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Обновлено в 19:22
Происшествия
Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае
Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Технологии
В WhatsApp появится платежный сервис
Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
Обновлено в 11:29
Происшествия
Частный дом с баней сгорели ночью в Тосно
Серьезный пожар тушили в Тосно около полуночи, сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.
Обновлено в 19:57
Происшествия
14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне
Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Обновлено в 19:01
Политика
Сына Дональда Трампа вызвали для дачи показаний в Сенат
Комитет по разведке Сената Конгресса США вызвал для дачи показаний сына президента США Дональда Трампа-младшего.
Обновлено в 18:16
Политика
Дональд Трамп ввёл новые санкции против Ирана
Как уточняется, новые санкции затрагивают иранские производства железа, стали, алюминия и меди, являющиеся крупнейшими источниками экспортных доходов Тегерана после нефти.
Обновлено в 15:18
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Политика
Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17
Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Политика
СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» выдвинуться в Раду
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук формирует штаб для участия в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 13:10
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров.
Обновлено в 20:34
Политика
Белый дом отказал Конгрессу США в полной версии доклада Мюллера
Американский президент Дональд Трамп решил не предоставлять Конгрессу США полную версию итогового доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, который завершил расследование инкриминируемого России «вмешательства» в президентские выборы 2016 года.
Обновлено в 11:29
Экономика
ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»
В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
Обновлено в 09:41