Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войнеРИА Новости 06:19

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие фильмы о Великой Отечественной войне жители России любят больше всего. Участникам исследования предложили назвать до пяти понравившихся картин. Более четверти опрошенных (26%) назвали фильм "В бой идут одни старики" Леонида Быкова.
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Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

RT на русском14:24

Одни старики: фильмы о войне россияне оценили выше современных

Известиявчера в 17:01

ВЦИОМ: 55% россиян считают, что новые фильмы о войне хуже старых

Коммерсантъ07:19

Россияне назвали любимые фильмы о войне

РИА Новости06:19

ВЦИОМ: россияне больше любят советские фильмы о войне, чем современные

ТАСС04:30

Россияне считают советские фильмы о войне лучше, чем современные

Комсомольская правда12:56

День Победы начнется на «России» с большого кино

Вести.Ru06 мая в 11:00
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Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ-100

Обновлено в 05:05
Политика

Путин проверил, как реализуются национальные проекты

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Обстрел в ДНР закончился гибелью одного человека

Двое людей ранены, один погиб при обстреле в ДНР, заявил начальник пресс-службы Народной милиции республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено в 07:45
Недвижимость

Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты

Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено в 15:17
Космос

Россия отправит ракету на Марс в обход территории Китая

Запуск российско-европейской миссии для поиска следов жизни на Марсе «ЭкзоМарс-2020» на ракете «Протон-М» с Байконура будет проведен по траектории, пролегающей вне территории Китая.
Обновлено в 21:05
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено вчера в 15:55
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 19:22
Происшествия

Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае

Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

Обновлено в 10:38
Технологии

В WhatsApp появится платежный сервис

Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено в 11:29
Происшествия

Частный дом с баней сгорели ночью в Тосно

Серьезный пожар тушили в Тосно около полуночи, сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.
Обновлено в 19:57
Космос

NASA купило 2 дополнительных места на «Союзах» для своих астронавтов

Обновлено в 20:09
Происшествия

14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне

Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Обновлено в 19:01
Политика

Сына Дональда Трампа вызвали для дачи показаний в Сенат

Комитет по разведке Сената Конгресса США вызвал для дачи показаний сына президента США Дональда Трампа-младшего.
Обновлено в 18:16
Политика

Дональд Трамп ввёл новые санкции против Ирана

Как уточняется, новые санкции затрагивают иранские производства железа, стали, алюминия и меди, являющиеся крупнейшими источниками экспортных доходов Тегерана после нефти.
Обновлено в 15:18
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Политика

СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» выдвинуться в Раду

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук формирует штаб для участия в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 13:10
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Политика

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров.
Обновлено в 20:34
Политика

Белый дом отказал Конгрессу США в полной версии доклада Мюллера

Американский президент Дональд Трамп решил не предоставлять Конгрессу США полную версию итогового доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, который завершил расследование инкриминируемого России «вмешательства» в президентские выборы 2016 года.
Обновлено в 11:29
Экономика

ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»

В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
Обновлено в 09:41
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