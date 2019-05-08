Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войнеРИА Новости вчера в 06:19

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие фильмы о Великой Отечественной войне жители России любят больше всего. Участникам исследования предложили назвать до пяти понравившихся картин. Более четверти опрошенных (26%) назвали фильм "В бой идут одни старики" Леонида Быкова.
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Опрос показал мнение россиян о современных военных фильмах

Вечерняя Москвавчера в 16:43

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

RT на русскомвчера в 14:24

Одни старики: фильмы о войне россияне оценили выше современных

Известия07 мая в 17:01

ВЦИОМ: россияне больше любят советские фильмы о войне, чем современные

ТАССвчера в 04:30

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Life.ru07 мая в 22:43

Советские фильмы о Великой Отечественной войне нравятся россиянам больше современных

РЕН ТВ07 мая в 20:43

Россияне назвали любимые фильмы о войне

РИА Новостивчера в 06:19
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Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве

Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14
Здоровье

Роспотребнадзор подсчитал не знающих о своем диагнозе россиян с ВИЧ

По данным Роспотребнадзора, около 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе.
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Киеве из-за георгиевской ленты произошел первый конфликт

В Киеве произошел первый конфликт из-за георгиевской ленты на акции "Бессмертный полк", сообщает агентство УНН.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

КНДР запустила неопознанные снаряды

КНДР выполнила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 04:18
Политика

В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня

Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам Киева, возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Гаджеты

Компания Eewrite выпустила первый планшет Epad X с двумя экранами

Обновлено в 04:35
Происшествия

Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации

Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
Экономика

Российская компания впервые выпустит зеленые евробонды

РЖД готовится разместить первый выпуск зеленых облигаций в евро, следует из проспекта эмиссии компании («Ведомости» ознакомились с документом, его содержание подтвердили два инвестора, получивших документ от организаторов сделки).
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие

В Москве завершился парад Победы

В Москве на Красной площади завершился праздничный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:16
Политика

Альтернативная акция «Украинский бессмертный полк» проходит в Киеве

Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Семен Слепаков в стихотворении высмеял помешанных на диетах женщин

Обновлено вчера в 22:27
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

Обновлено в 04:55
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Спорт

Чемпионки Италии сфотографировались с победным кубком обнаженными

Обновлено в 04:07
Гаджеты

Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества

Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Участника «Бессмертного полка» задержали в Грузии

Участника акции «Бессмертный полк» задержала полиция Грузии.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы

Обновлено в 03:37
Экономика

Headhunter установил цену $13,5 за ADS в рамках IPO

Российский онлайн-рекрутер HeadHunter установил цену размещения в рамках первичного размещения акций (IPO) $13,5 за ADS, следует из пресс-релиза компании.
Обновлено в 03:54
Политика

Владимир Путин поздравил с Днем Победы

Российский лидер поздравил граждан с «днем гордости и скорби», после чего объявил минуту молчания в память обо всех павших защитниках Отечества.
Обновлено в 03:29
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 05:06
Политика

Мерзликин оправдался за слова о пересечении границы с Украиной

Обновлено вчера в 09:45
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В России проживает 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, сообщило Министерство труда и социальной защиты.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали сына

Британский принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

Обновлено в 03:23
Политика

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
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