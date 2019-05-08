Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войнеСвободная Пресса 08:45
Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного в начале мая методом телефонного интервью.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Общество
Как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 14:41
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии
Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Игры
Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая
Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Политика
Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе
Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:18
Гаджеты
Новый iPhone XR 2019 показали на видео
Автором ролика стал техноблогер, который известен надежными инсайдами. Речь идет о новом iPhone XR 2019.
Обновлено в 15:41
Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.
Обновлено в 16:51
Политика
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Авто
В Сети показали мощный кабриолет Mercedes-Benz G500 «Safari»
После было принято решение удалить крышу с автомобиля и переделать лобовое стекло.
Обновлено в 14:00
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов
Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом.
Обновлено в 05:38
Авто
Новый Ford Focus ST скоро появится на британском рынке
Модель больше не будет доступна в модификациях ST-2 и ST-3, но за 23500 фунтов стерлингов британские покупатели могут заказать Focus в комплектации ST-Line X, которая имеет 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 180 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 07:29
Футбол
Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист
Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29
Культура
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено в 16:35
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено в 15:08
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено в 01:43
Футбол
Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии
Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
Обновлено в 17:30
Политика
Путин примет участие в акции «Бессмертный полк»
Обновлено в 06:37
Авто
Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe
Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20
Кино
Сталлоне представит новый фильм про Рэмбо в Каннах
Американский актер Сильвестр Сталлоне намерен приехать на 72-ой Каннский кинофестиваль, чтобы представить фильм "Рэмбо V: Последняя кровь".
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51