Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войнеСвободная Пресса 08:45

Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного в начале мая методом телефонного интервью.
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Россияне назвали любимые фильмы о войне

Life.ruвчера в 22:43

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

RT на русском14:24

Россияне назвали любимые фильмы о войне

РИА Новости06:19

ВЦИОМ: россияне больше любят советские фильмы о войне, чем современные

ТАСС04:30

Опрос показал мнение россиян о современных военных фильмах

Вечерняя Москва16:43

Советские фильмы о Великой Отечественной войне нравятся россиянам больше современных

РЕН ТВвчера в 20:43

Одни старики: фильмы о войне россияне оценили выше современных

Известиявчера в 17:01
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Общество

Как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 14:41
Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Игры

Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая

Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 04:21
Политика

Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:18
Гаджеты

Новый iPhone XR 2019 показали на видео

Автором ролика стал техноблогер, который известен надежными инсайдами. Речь идет о новом iPhone XR 2019.
Обновлено в 15:41
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Спорт

Кадыров вспомнил о засилье легионеров после приговора Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 17:13
Футбол

Лукас Моура – о победном хет-трике: Лучший момент в моей карьере

Обновлено в 17:55
Армия и оружие

Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.
Обновлено в 16:51
Политика

Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Авто

В Сети показали мощный кабриолет Mercedes-Benz G500 «Safari»

После было принято решение удалить крышу с автомобиля и переделать лобовое стекло.
Обновлено в 14:00
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов

Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом.
Обновлено в 05:38
Авто

Новый Ford Focus ST скоро появится на британском рынке

Модель больше не будет доступна в модификациях ST-2 и ST-3, но за 23500 фунтов стерлингов британские покупатели могут заказать Focus в комплектации ST-Line X, которая имеет 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 180 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 07:29
Футбол

Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист

Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29
Культура

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено в 16:35
Футбол

Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероем

Обновлено в 17:40
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено в 15:08
Политика

Мерзликин незаконно пересек границу Украины

Обновлено в 01:43
Футбол

Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии

Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
Обновлено в 17:30
Политика

Путин примет участие в акции «Бессмертный полк»

Обновлено в 06:37
Авто

Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe

Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20
Кино

Сталлоне представит новый фильм про Рэмбо в Каннах

Американский актер Сильвестр Сталлоне намерен приехать на 72-ой Каннский кинофестиваль, чтобы представить фильм "Рэмбо V: Последняя кровь".
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 14:51
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