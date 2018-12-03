Общество

Россияне назвали главный признак прихода старости
Lenta.ru
02:30

В два раза реже, чем болезни, респонденты называют признаками преклонного возраста невозможность обеспечивать себя самому (27 процентов) и прекращение активной трудовой деятельности (26 процентов). Каждый пятый респондент связывает наступление старости с выходом на пенсию.
Lenta.ru02:30
с чего всё началось

Россияне определили момент, когда начинается старость

Каждый второй россиянин (50 процентов) считает, что начало старости связано с серьезными проблемами со здоровьем.
Российская газетавчера в 19:20

Подробнее о событии

Россияне назвали признаки собственной старости

News.ru04:55

Россияне назвали главный признак старости

URA.Ru04:33

ВЦИОМ: половина россиян связывает начало старости с серьезными проблемами со здоровьем

ТАСС04:23

Россияне назвали главный признак наступления старости

Московский Комсомолец04:06

Определен главный признак старости россиян

Ридус03:47

Россияне назвали главный признак прихода старости

Lenta.ru02:30

Россияне определили момент, когда начинается старость

Российская газетавчера в 19:20
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Общество

Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки

Обновлено в 04:58
Здоровье

Топилин заявил о планах максимально упростить получение инвалидности

Глава Минтруда Максим Топилин заявил в интервью ТАСС, что для россиян упростят процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для получения инвалидности.
Обновлено в 04:43
Транспорт

Более 3,3 млн машин проехали по Крымскому мосту

С момента открытия движения по мосту через Керченский пролив проехали свыше 3,3 млн автомобилей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 04:16
Общество

Система распознавания лиц в 2019 году распространится на всю Москву

Власти Москвы в будущем году собираются полностью заменить видеокамеры на технологии нового поколения и в результате запустить систему распознавания лиц, которая будет вычислять находящихся в розыске преступников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 04:58
Общество

Жерар Депардье получил прописку в Новосибирске

Французский актер Жерар Депардье получил новосибирскую прописку — в российский паспорт артиста уже поставили соответствующий штамп.
Обновлено в 04:57
Общество

МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров

МВД намерено до весны следующего года снизить нагрузку на участковых уполномоченных в связи с дефицитом кадров в этой службе.
Обновлено в 04:50
Общество

В парках Москвы заработали бесплатные школы фигурного катания

Москвичи и гости столицы могут научиться танцам на льду. В 15 парках Москвы начали работать школы фигурного катания.
Обновлено в 04:40
Общество

В преддверии Нового года Милонов предложил увеличить пошлины на елки

Депутат Госдумы Виталий Милонов в преддверии Нового года предложил Дмитрию Кобылкину, министру природных ресурсов и экологии, поднять пошлины на продажу срубленных елок.
Обновлено в 04:54
Общество

Россияне описали черты «идеального работодателя»

Возможность построения карьеры стала за последний год для россиян важнее, чем стабильность компании, где они трудятся, и дружба в коллективе.
Обновлено в 04:55
Общество

Архангельский губернатор остается на своем рабочем месте

Напомним, вчера в Архангельской области был единый день протеста — на митинги против ввоза московского мусора вышли жители многих городов и сел.
Обновлено в 04:55
Общество

Москвичи смогут выбрать питание для детей в школе через портал мэра

Родители московских школьников смогут заказать питание для детей из меню школьной столовой через портал mos.ru, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 04:50
Общество

Элементарное решение: власти хотят утилизировать все батарейки

Батарейки относятся к отходам II класса опасности, инфраструктура по их переработке сегодня в стране практически отсутствует.
Обновлено в 04:58
Общество

Почему литовские власти сносят памятники советским солдатам

Литовские власти продолжают борьбу с советским наследием - требуют демонтажа мемориалов советским воинам и переноса их в парк-музей "Грутас", расположенный на севере страны.
Обновлено в 04:12
ЖКХ

Около 30 тысяч жителей Ростова-на-Дону остались без воды из-за аварии

Порядка 30 тысяч жителей Ростова-на-Дону остались без воды из-за повреждения водовода, сообщает администрация города.
Обновлено в 04:47
Общество

Безграмотная чиновница станет ректором института в Башкирии

Шафикова стала известна на всю Россию после безграмотной публикации в Instagram.
Обновлено в 04:53
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