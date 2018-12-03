Общество

Россияне назвали главный признак прихода старости
Lenta.ru
02:30

В два раза реже, чем болезни, респонденты называют признаками преклонного возраста невозможность обеспечивать себя самому (27 процентов) и прекращение активной трудовой деятельности (26 процентов). Каждый пятый респондент связывает наступление старости с выходом на пенсию.
Lenta.ru02:30

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Россияне назвали главный признак старости

Газета.Ru05:43

Россияне назвали признаки собственной старости

News.ru04:55

Россияне назвали главный признак старости

URA.Ru04:33

ВЦИОМ: половина россиян связывает начало старости с серьезными проблемами со здоровьем

ТАСС04:23

Определен главный признак старости россиян

Ридус03:47

Россияне назвали главный признак прихода старости

Lenta.ru02:30

Россияне определили момент, когда начинается старость

Российская газетавчера в 19:20
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Общество

В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

Продажа алкоголя в Москве будет традиционно ограничена в местах проведения массовых мероприятий в новогодние праздники, сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.
Обновлено в 10:55
Общество

В Москве сайт детской одежды заподозрили в организации проституции

Обновлено в 10:57
Общество

Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование "РИА Рейтинг".
Обновлено в 10:33
Общество

Жерар Депардье прописался в Новосибирске

Обновлено в 10:33
Общество

МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров

МВД России хочет снять с участковых уполномоченных полиции обязанности по проверке заявлений об экономических и тяжких преступлениях, а также нарушениях, которые были зафиксированы вне территории закрепленных за ними административных участков.
Обновлено в 10:40
Общество

Почему литовские власти сносят памятники советским солдатам

Литовские власти продолжают борьбу с советским наследием - требуют демонтажа мемориалов советским воинам и переноса их в парк-музей "Грутас", расположенный на севере страны.
Обновлено в 10:55
Общество

Власти Москвы сообщили о сокращении числа убийств и грабежей в городе

«За последние семь лет количество убийств в городе стало вдвое меньше, количество грабежей — в 3,5 раза, количество угонов машин — в 4 раза, количество краж из квартир — в 4,5 раза», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 10:30
Общество

Назначение неграмотной чиновницы на пост ректора возмутило ученых

Обновлено в 10:57
Общество

Жительница Ростова победила в конкурсе «Мисс мировая красавица — 2018»

Девятнадцатилетняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова победила в конкурсе "Мисс мировая красавица — 2018".
Обновлено в 10:57
Общество

Петербургские депутаты попросили остановить передачу Исаакия РПЦ

Несколько депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить распоряжение, которым утверждается план передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).
Обновлено в 10:56
Общество

Сенатор: россияне смогут отдохнуть за счет работодателя уже в январе

Россияне смогут отдохнуть внутри России за счет работодателя уже в ближайшие новогодние каникулы, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Обновлено в 10:55
Общество

Более 10 тыс. пропавших человек были найдены российскими волонтерами

Российские волонтеры из отряда "Лиза Алерт" и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в течение года нашли более 10 тыс. потерявшихся человек.
Обновлено в 09:55
Общество

Умер самый богатый человек Бельгии Альберт Фрер

Самый богатый человек Бельгии, миллиардер Альберт Фрер, скончался в понедельник в возрасте 92 лет.
Обновлено в 10:24
Общество

Еноты и сурки Московского зоопарка впали в зимнюю спячку

Обновлено в 10:56
Общество

Россиян накажут за «опасные» селфи

Обновлено в 10:51
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