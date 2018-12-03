Общество
В два раза реже, чем болезни, респонденты называют признаками преклонного возраста невозможность обеспечивать себя самому (27 процентов) и прекращение активной трудовой деятельности (26 процентов). Каждый пятый респондент связывает наступление старости с выходом на пенсию.
Lenta.ru02:30
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Общество
В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники
Продажа алкоголя в Москве будет традиционно ограничена в местах проведения массовых мероприятий в новогодние праздники, сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.
Обновлено в 10:55
Общество
В Москве сайт детской одежды заподозрили в организации проституции
Обновлено в 10:57
Общество
Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки
Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование "РИА Рейтинг".
Обновлено в 10:33
Общество
Жерар Депардье прописался в Новосибирске
Обновлено в 10:33
Общество
МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров
МВД России хочет снять с участковых уполномоченных полиции обязанности по проверке заявлений об экономических и тяжких преступлениях, а также нарушениях, которые были зафиксированы вне территории закрепленных за ними административных участков.
Обновлено в 10:40
Общество
Почему литовские власти сносят памятники советским солдатам
Литовские власти продолжают борьбу с советским наследием - требуют демонтажа мемориалов советским воинам и переноса их в парк-музей "Грутас", расположенный на севере страны.
Обновлено в 10:55
Общество
Власти Москвы сообщили о сокращении числа убийств и грабежей в городе
«За последние семь лет количество убийств в городе стало вдвое меньше, количество грабежей — в 3,5 раза, количество угонов машин — в 4 раза, количество краж из квартир — в 4,5 раза», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 10:30
Общество
Назначение неграмотной чиновницы на пост ректора возмутило ученых
Обновлено в 10:57
Общество
Жительница Ростова победила в конкурсе «Мисс мировая красавица — 2018»
Девятнадцатилетняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова победила в конкурсе "Мисс мировая красавица — 2018".
Обновлено в 10:57
Общество
Петербургские депутаты попросили остановить передачу Исаакия РПЦ
Несколько депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить распоряжение, которым утверждается план передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).
Обновлено в 10:56
Общество
Сенатор: россияне смогут отдохнуть за счет работодателя уже в январе
Россияне смогут отдохнуть внутри России за счет работодателя уже в ближайшие новогодние каникулы, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Обновлено в 10:55
Общество
Более 10 тыс. пропавших человек были найдены российскими волонтерами
Российские волонтеры из отряда "Лиза Алерт" и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в течение года нашли более 10 тыс. потерявшихся человек.
Обновлено в 09:55
Общество
Умер самый богатый человек Бельгии Альберт Фрер
Самый богатый человек Бельгии, миллиардер Альберт Фрер, скончался в понедельник в возрасте 92 лет.
Обновлено в 10:24
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Еноты и сурки Московского зоопарка впали в зимнюю спячку
Обновлено в 10:56
Общество
Россиян накажут за «опасные» селфи
Обновлено в 10:51