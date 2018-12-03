Общество

Россияне назвали главный признак старости
Газета.Ru
05:43

Каждый второй россиянин связывает наступление старости с началом серьезных проблем со здоровьем. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ. Такую точку зрения поддержали 50% опрошенных респондентов.
Газета.Ru05:43
с чего всё началось

Россияне определили момент, когда начинается старость

Каждый второй россиянин (50 процентов) считает, что начало старости связано с серьезными проблемами со здоровьем.
Российская газетавчера в 19:20

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Россияне назвали главный признак старости

Газета.Ru05:43

Россияне назвали признаки собственной старости

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Россияне назвали главный признак старости

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ВЦИОМ: половина россиян связывает начало старости с серьезными проблемами со здоровьем

ТАСС04:23

Определен главный признак старости россиян

Ридус03:47

Россияне назвали главный признак прихода старости

Lenta.ru02:30

Россияне определили момент, когда начинается старость

Российская газетавчера в 19:20
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Общество

Жерар Депардье прописался в Новосибирске

Французский актер Жерар Депардье оформил новосибирскую прописку, сообщила РИА Новости его деловой партнер Юлия Мосман.
Обновлено в 07:56
Общество

МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров

МВД намерено до весны следующего года снизить нагрузку на участковых уполномоченных в связи с дефицитом кадров в этой службе.
Обновлено в 07:53
Общество

Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование "РИА Рейтинг".
Обновлено в 07:55
Общество

Система распознавания лиц заработает в Москве в 2019 году

Обновлено в 07:49
Общество

В Башкирии выступили против назначения ректором безграмотной чиновницы

Обновлено в 07:49
Общество

Умер самый богатый человек Бельгии Альберт Фрер

Обновлено в 07:53
Общество

Еноты и сурки Московского зоопарка впали в зимнюю спячку

Обитатели Московского зоопарка продолжают по очереди впадать в зимнюю спячку - вслед за медведями уснули еноты, енотовидные собаки и сурки.
Обновлено в 07:35
Транспорт

Московская канатная дорога приостановила работу на несколько дней

«Московская канатная дорога будет закрыта для посетителей 3, 4, 5, 6 декабря в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором», — отметили на сайте канатной дороги.
Обновлено в 07:54
Общество

Россияне поддержали присвоение аэропортам имен известных людей

Россияне ответили, что предпочитают, чтобы аэропортам были присвоены имена выдающихся военных (29%) и ученых (30%), а 23% респондентов выбирают имена деятелей культуры и искусства.
Обновлено в 07:08
Путешествия

Внутренний турпоток в России вырос более чем на 25% — Медведев

«В целом внутренний турпоток в нашей стране вырос более чем на 25%», — заявил Медведев.
Обновлено в 07:55
Здоровье

Топилин заявил о планах максимально упростить получение инвалидности

Глава Минтруда Максим Топилин заявил в интервью ТАСС, что для россиян упростят процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для получения инвалидности.
Обновлено в 07:19
Погода

Оттепель в Москве сменится морозами в выходные

На наступившей рабочей неделе снег в столичном регионе будет перемежаться с мокрым снегом, в среду столбики термометров поднимутся до +1 градуса, а к выходным жителей Москвы и области ожидают морозы до 11 градусов.
Обновлено в 07:34
Общество

В России появятся награды для лучших волонтеров

Награды и звания для лучших волонтеров появятся в российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открывшемся в понедельник Международном форуме добровольцев.
Обновлено в 07:02
Общество

Находящегося в СИЗО Мамаева уличили в измене

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана узнала об измене мужа. Sport24 опубликовал стенограмму прямого эфира модели в Instagram.
Обновлено в 07:34
Общество

В Эрмитаже посетителям разрешат трогать руками копии экспонатов

Обновлено в 07:48
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