Каждый второй россиянин (50 процентов) считает, что начало старости связано с серьезными проблемами со здоровьем.

с чего всё началось

В два раза реже, чем болезни, респонденты называют признаками преклонного возраста невозможность обеспечивать себя самому (27 процентов) и прекращение активной трудовой деятельности (26 процентов). Каждый пятый респондент связывает наступление старости с выходом на пенсию.

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