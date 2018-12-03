Общество

Россияне назвали главный признак прихода старости
Lenta.ru
02:30

В два раза реже, чем болезни, респонденты называют признаками преклонного возраста невозможность обеспечивать себя самому (27 процентов) и прекращение активной трудовой деятельности (26 процентов). Каждый пятый респондент связывает наступление старости с выходом на пенсию.
Lenta.ru02:30
с чего всё началось

Россияне определили момент, когда начинается старость

Каждый второй россиянин (50 процентов) считает, что начало старости связано с серьезными проблемами со здоровьем.
Российская газетавчера в 19:20

Подробнее о событии

Россияне назвали главный признак старости

Газета.Ru05:43

Россияне назвали признаки собственной старости

News.ru04:55

Россияне назвали главный признак старости

URA.Ru04:33

ВЦИОМ: половина россиян связывает начало старости с серьезными проблемами со здоровьем

ТАСС04:23

Определен главный признак старости россиян

Ридус03:47

Россияне назвали главный признак прихода старости

Lenta.ru02:30

Россияне определили момент, когда начинается старость

Российская газетавчера в 19:20
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Общество

На 82-м году жизни скончался писатель Андрей Битов

Обновлено в 12:29
Общество

В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

Продажа алкоголя в Москве будет традиционно ограничена в местах проведения массовых мероприятий в новогодние праздники, сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.
Обновлено в 12:15
Общество

Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование "РИА Рейтинг".
Обновлено в 12:30
Общество

В Москве СК проверит информацию о создании сайта по аренде детей

Ранее ряд СМИ сообщил, что создатели одного из сайтов, рекламировавших детскую одежду, в действительности получали прибыль и предлагали услуги по аренде детей для занятия проституцией.
Обновлено в 12:28
Общество

Жерар Депардье получил прописку в самом населенном районе Новосибирска

Обновлено в 11:34
Общество

В России появятся награды для лучших волонтеров

Награды и звания для лучших волонтеров появятся в российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открывшемся в понедельник Международном форуме добровольцев.
Обновлено в 11:36
Общество

Почему литовские власти сносят памятники советским солдатам

Литовские власти продолжают борьбу с советским наследием - требуют демонтажа мемориалов советским воинам и переноса их в парк-музей "Грутас", расположенный на севере страны.
Обновлено в 12:05
Общество

В МВД решили снизить нагрузку на участковых

В документе уточнятся, что решение связано с чрезмерной нагрузкой полицейских и тем, что зачастую им приходится решать рабочие задачи вне территории своих участков, — все это провоцирует отток кадров.
Обновлено в 11:18
Общество

Власти Москвы сообщили о сокращении числа убийств и грабежей в городе

«За последние семь лет количество убийств в городе стало вдвое меньше, количество грабежей — в 3,5 раза, количество угонов машин — в 4 раза, количество краж из квартир — в 4,5 раза», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 10:30
Общество

Петербургские депутаты попросили остановить передачу Исаакия РПЦ

Несколько депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить распоряжение, которым утверждается план передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).
Обновлено в 11:54
Общество

Врио главы Башкирии принял отставку министра образования республики

Обновлено в 12:00
Общество

Сенатор: россияне смогут отдохнуть за счет работодателя уже в январе

Россияне смогут отдохнуть внутри России за счет работодателя уже в ближайшие новогодние каникулы, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Обновлено в 12:29
Общество

Жительница Ростова победила в конкурсе «Мисс мировая красавица — 2018»

Девятнадцатилетняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова победила в конкурсе "Мисс мировая красавица — 2018".
Обновлено в 12:08
Общество

Умер самый богатый человек Бельгии Альберт Фрер

Самый богатый человек Бельгии, миллиардер Альберт Фрер, скончался в понедельник в возрасте 92 лет.
Обновлено в 12:18
Общество

Ученик одной из петербургских школ создал профсоюз школьников

Минимум, чего хотят добиться школьники – это того, чтобы в день было не больше трех контрольных или самостоятельных работ и чтобы администрация школы не контролировала внешний вид учеников, например, цвет волос.
Обновлено в 12:22
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