Общество
В два раза реже, чем болезни, респонденты называют признаками преклонного возраста невозможность обеспечивать себя самому (27 процентов) и прекращение активной трудовой деятельности (26 процентов). Каждый пятый респондент связывает наступление старости с выходом на пенсию.
Lenta.ru02:30
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Каждый второй россиянин (50 процентов) считает, что начало старости связано с серьезными проблемами со здоровьем.Российская газетавчера в 19:20
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Общество
На 82-м году жизни скончался писатель Андрей Битов
Обновлено в 12:29
Общество
В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники
Продажа алкоголя в Москве будет традиционно ограничена в местах проведения массовых мероприятий в новогодние праздники, сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.
Обновлено в 12:15
Общество
Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки
Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование "РИА Рейтинг".
Обновлено в 12:30
Общество
В Москве СК проверит информацию о создании сайта по аренде детей
Ранее ряд СМИ сообщил, что создатели одного из сайтов, рекламировавших детскую одежду, в действительности получали прибыль и предлагали услуги по аренде детей для занятия проституцией.
Обновлено в 12:28
Общество
Жерар Депардье получил прописку в самом населенном районе Новосибирска
Обновлено в 11:34
Общество
В России появятся награды для лучших волонтеров
Награды и звания для лучших волонтеров появятся в российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открывшемся в понедельник Международном форуме добровольцев.
Обновлено в 11:36
Общество
Почему литовские власти сносят памятники советским солдатам
Литовские власти продолжают борьбу с советским наследием - требуют демонтажа мемориалов советским воинам и переноса их в парк-музей "Грутас", расположенный на севере страны.
Обновлено в 12:05
Общество
В МВД решили снизить нагрузку на участковых
В документе уточнятся, что решение связано с чрезмерной нагрузкой полицейских и тем, что зачастую им приходится решать рабочие задачи вне территории своих участков, — все это провоцирует отток кадров.
Обновлено в 11:18
Общество
Власти Москвы сообщили о сокращении числа убийств и грабежей в городе
«За последние семь лет количество убийств в городе стало вдвое меньше, количество грабежей — в 3,5 раза, количество угонов машин — в 4 раза, количество краж из квартир — в 4,5 раза», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 10:30
Общество
Петербургские депутаты попросили остановить передачу Исаакия РПЦ
Несколько депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить распоряжение, которым утверждается план передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).
Обновлено в 11:54
Общество
Врио главы Башкирии принял отставку министра образования республики
Обновлено в 12:00
Общество
Сенатор: россияне смогут отдохнуть за счет работодателя уже в январе
Россияне смогут отдохнуть внутри России за счет работодателя уже в ближайшие новогодние каникулы, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Обновлено в 12:29
Общество
Жительница Ростова победила в конкурсе «Мисс мировая красавица — 2018»
Девятнадцатилетняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова победила в конкурсе "Мисс мировая красавица — 2018".
Обновлено в 12:08
Общество
Умер самый богатый человек Бельгии Альберт Фрер
Самый богатый человек Бельгии, миллиардер Альберт Фрер, скончался в понедельник в возрасте 92 лет.
Обновлено в 12:18
Общество
Ученик одной из петербургских школ создал профсоюз школьников
Минимум, чего хотят добиться школьники – это того, чтобы в день было не больше трех контрольных или самостоятельных работ и чтобы администрация школы не контролировала внешний вид учеников, например, цвет волос.
Обновлено в 12:22