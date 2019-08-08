Экономика

Россияне нарастили лимит по кредиткам на 12,3% во втором кварталеКоммерсантъ вчера в 22:47

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Самый большой средний лимит по кредиткам был отмечен в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, ХМАО и Приморском крае. Самое небольшое значение — в Крыму, Оренбургской области, Алтайском крае, Саратовской и Кемеровской областях. Напомним, банки стали выдавать меньше кредитных карт.
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