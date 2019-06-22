Политика
Россияне массово сдают билеты в ГрузиюРамблер 06:17
Российские авиакомпании уже предусмотрели вывоз россиян из Грузии и после 8 июля, когда вступит в силу запрет на авиарейсы в страны. Это будет возможно через аэропорты Армении и Северной Осетии.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:17, Вашингтон
Политика
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