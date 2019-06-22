Политика

Россияне массово сдают билеты на рейсы в ГрузиюURA.Ru 09:05

Россияне начали массово сдавать билеты на самолеты в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова. «Все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию», — передает его слова «Федеральное агентство новостей».
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Авиакомпании зафиксировали массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию

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ТАСС06:27

Грузия этим летом является самой популярной страной для авиапутешествий

Интерфаксвчера в 16:07
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон
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Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

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Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
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В Москве прохожие, гулявшие вдоль берега реки Норишка на севере столицы, обнаружили страшную находку — тело новорожденного младенца со следами пуповины.
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Обновлено в 00:27
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Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

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Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети

Вероятнее всего, злоумышленника мотивировала принадлежность автомобиля к премиум-классу, из-за чего он предполагал, что владелец машины также решит не заморачиваться и заплатит ему, однако тот решил не потакать вымогателю.
Обновлено в 12:00
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«РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно

Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
Обновлено в 13:11
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Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах

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Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
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Гимнастка Дина Аверина завоевала золото Европейских игр в многоборье

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Семьи детей, пострадавших при падении из кабины аттракциона в московском парке «Сокольники», получат компенсацию.
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Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено в 00:25
Происшествия

В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами

Семь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения мотоциклов и пикапа в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, сообщает газета New Hampshire Union Leader со ссылкой на полицию.
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В Марселе задержаны восемь участников акции протеста «желтых жилетов»

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Обновлено в 12:07
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
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В течение прошлого сезона Виктор Гончаренко много раз повторял, что ЦСКА не хватало именно Дзагоева (последние полгода полузащитник пропустил из-за травмы «крестов»).
Обновлено в 09:00
Политика

В Грузии ответили на ультиматум Кадырова про «200 км до Тбилиси»

Рамзан Кадыров заявил, что обеспокоен событиями, которые в настоящее время происходят в Грузии и напомнил грузинам, что "до Тбилиси всего 200 км".
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Как сообщает «Газета.ру», премьера шоу, в съемках которого приняла участие Хлебникова, состоится вечером в субботу, 22 июня, на канале «Россия 1». Андрей Малахов на этот раз решил собрать в студии коллег и друзей продюсера Бари Алибасова, недавно пережившего отравление.
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Армия и оружие

Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией

Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
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Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

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В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
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Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
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Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
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Россиянам в Грузии рекомендуется установить приложение «Зарубежный помощник» МИД РФ

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Дмитрий Тарасов перенес операцию на ноге перед уходом из «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил в Instagram о перенесенной в римской клинике Villa Stuart операции на ноге.
Обновлено в 11:43
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