Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошкеГазета.Ru 07:37
Россияне стали экономить на стиральных порошках. Такие выводы следуют из данных исследовательской компании Nielsen, которые приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК. В основном бытовую химию россияне покупают исключительно по промоакциям, отмечают аналитики компании.
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с чего всё началось
За год с июня 2018-го по май 2019-го количество проданных в торговых сетях упаковок стирального порошка снизилось на 6%, кондиционеров для белья — на 11,8%, а средств для чистки ванной, мытья посуды и прочей «химии» — на 3,8%.РБК03:02
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