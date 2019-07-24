с чего всё началось

Россияне стали экономить на стиральных порошках. Такие выводы следуют из данных исследовательской компании Nielsen, которые приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК. В основном бытовую химию россияне покупают исключительно по промоакциям, отмечают аналитики компании.

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Технологии Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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