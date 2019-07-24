Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошкеГазета.Ru 07:37

Россияне стали экономить на стиральных порошках. Такие выводы следуют из данных исследовательской компании Nielsen, которые приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК. В основном бытовую химию россияне покупают исключительно по промоакциям, отмечают аналитики компании.
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с чего всё началось
По словам генерального менеджера российского офиса Henkel (бренды Persil, Losk, «Ласка», Bref) Томаша Дуффека, российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, пишет РБК
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Эксперт оценил падение спроса на бытовую химию в России

RT на русском10:19

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ТАСС07:29

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Lenta.ru05:05

Россияне стали экономить на стиральном порошке

РЕН ТВ06:15

Россияне стали меньше тратить на стиральный порошок

РИА Новости06:10

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Газета.Ru07:37

Россияне стали экономить на стиральном порошке

Известия04:17
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В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
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Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»

Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
Обновлено в 05:10
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Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
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Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем

Обновлено в 08:32
Технологии

Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram

Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 10:47
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 13:30
Происшествия

МИД РФ рассказал о состоянии задержанных в КНДР российских моряков

Ранее заместитель директора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем, Сергей Седлер сообщил, что российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков, было задержано властями Северной Кореи.
Обновлено в 13:52
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Экономика

ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Общество

МЧС предупредило москвичей о приближающейся грозе

Обновлено в 08:45
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Соболь сообщила о вызове на допрос

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Экономика

В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний

Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.
Обновлено в 12:37
Общество

В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной

Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено в 20:27
Происшествия

Водителя скорой, по вине которого погибла беременная женщина, поместили под домашний арест

Обновлено в 22:36
Происшествия

Суд арестовал Навального на 30 суток

Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес

Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж

Обновлено в 11:03
Армия и оружие

В Приамурье собрали данные о 65 тысячах участников Великой Отечественной

Военный комиссариат Амурской области в рамках проекта "Дорога памяти" собрал информацию о 65 тысячах участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ВВО.
Обновлено в 23:20
Происшествия

Чеченские власти прокомментировали выстрел Кадырова в боевика

Информацию про выстрел главы Чечни Рамзана Кадырова в доставленного в резиденцию вероятного боевика Имрана Дасаева прокомментировал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.
Обновлено в 11:38
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено в 17:56
Политика

Путин встретился с бывшим президентом Кыргызстана

Обновлено в 13:03
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Обновлено в 18:34
Политика

В МВД Украины объяснили переброску спецназа в Донецкую область

Ранее сообщалось, что украинское МВД направило вертолет со спецназом из-за акции протеста в Донецкой области.
Обновлено в 22:38
Здоровье

Болезни, которые вызывают рак, назвали специалисты

В фактор риска входят люди со статусом ВИЧ+, на фоне тяжелого заболевания может развиться лимфома, рак шейки матки, кожи, саркома, онкология легких и прямой кишки.
Обновлено в 14:28
Политика

Порошенко пришёл на допрос в ГБР

Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено в 07:28
Политика

Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле

Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено в 19:50
Общество

В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем

В Минпромторге предложили вывести пиво и пивоваренную продукцию из-под понятия алкоголя.
Обновлено 22 июля в 04:10
Происшествия

На Кубани отец посадил своего сына на цепь: следственное видео

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