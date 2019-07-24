Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошкеГазета.Ru 07:37
Россияне стали экономить на стиральных порошках. Такие выводы следуют из данных исследовательской компании Nielsen, которые приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК. В основном бытовую химию россияне покупают исключительно по промоакциям, отмечают аналитики компании.
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с чего всё началось
По словам генерального менеджера российского офиса Henkel (бренды Persil, Losk, «Ласка», Bref) Томаша Дуффека, российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, пишет РБК.Известия04:17
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Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Кино
Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»
Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
Обновлено в 05:10
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Технологии
Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram
Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 10:47
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 13:30
Происшествия
МИД РФ рассказал о состоянии задержанных в КНДР российских моряков
Ранее заместитель директора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем, Сергей Седлер сообщил, что российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков, было задержано властями Северной Кореи.
Обновлено в 13:52
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Общество
МЧС предупредило москвичей о приближающейся грозе
Обновлено в 08:45
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Экономика
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний
Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.
Обновлено в 12:37
Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Водителя скорой, по вине которого погибла беременная женщина, поместили под домашний арест
Обновлено в 22:36
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток
Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
В Приамурье собрали данные о 65 тысячах участников Великой Отечественной
Военный комиссариат Амурской области в рамках проекта "Дорога памяти" собрал информацию о 65 тысячах участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ВВО.
Обновлено в 23:20
Происшествия
Чеченские власти прокомментировали выстрел Кадырова в боевика
Информацию про выстрел главы Чечни Рамзана Кадырова в доставленного в резиденцию вероятного боевика Имрана Дасаева прокомментировал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.
Обновлено в 11:38
Политика
Путин встретился с бывшим президентом Кыргызстана
Обновлено в 13:03
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено в 18:34
Политика
В МВД Украины объяснили переброску спецназа в Донецкую область
Ранее сообщалось, что украинское МВД направило вертолет со спецназом из-за акции протеста в Донецкой области.
Обновлено в 22:38
Здоровье
Болезни, которые вызывают рак, назвали специалисты
В фактор риска входят люди со статусом ВИЧ+, на фоне тяжелого заболевания может развиться лимфома, рак шейки матки, кожи, саркома, онкология легких и прямой кишки.
Обновлено в 14:28
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено в 07:28
Политика
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле
Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено в 19:50
Общество
В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем
В Минпромторге предложили вывести пиво и пивоваренную продукцию из-под понятия алкоголя.
Обновлено 22 июля в 04:10