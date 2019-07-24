с чего всё началось

Россияне стали экономить на стиральных порошках. Такие выводы следуют из данных исследовательской компании Nielsen, которые приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК. В основном бытовую химию россияне покупают исключительно по промоакциям, отмечают аналитики компании.

Происшествия В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны.

Экономика Целевая цена до конца года по акции Visa составляет $176 Выручка компании выросла на 11%, до 5,8 млрд, а прибыль составила $3,1 млрд. Результаты оказались чуть выше ожиданий рынка.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Экономика Госдума повысила НДС на пальмовое масло Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.

Наука Прирожденные душегубы: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей Ученые просканировали мозг сотен преступников, осужденных за убийство, и обнаружили, что серое вещество у них устроено особым образом - даже по сравнению с людьми, совершившими другие насильственные преступления Ирина Зиганшина В истории науки зафиксировано не одно исследование, авторы которых пытались проникнуть в мозг убийц.

Армия и оружие Беспилотники йеменских хуситов атаковали авиабазу саудовских ВВС Как уточняется, целью беспилотников были склады с боеприпасами и ангары с боевыми самолетами, находящиеся на авиабазе ВВС Саудовской Аравии вблизи города Хамис-Мушайт на юго-западе страны.

Происшествия Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу Алексей Навальный получил 30 суток ареста за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля.

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Политика Трамп прокомментировал выступление Мюллера в Конгрессе США Итогом выступления экс-спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе США по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 г. американский президент Дональд Трамп остался доволен, сообщил он журналистам.

Политика На Украине заикнулись об историческом союзе с «независимым Крымом» Советник украинского президента по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что во время нахождения у власти Владимира Зеленского в текст Конституции страны может быть включен пункт о "национальной автономии" Крыма.

Происшествия Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Армия и оружие Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив Как отмечает агентство, американский крейсер прошел через стратегически важный Тайваньский пролив на фоне роста напряженности в отношениях между США и КНР, поэтому данный шаг может спровоцировать гнев со стороны Пекина.

Политика Новым премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон Партия, как считает Джонсон (и в этом отношении он может быть прав), находится в «экзистенциальном кризисе».

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

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Происшествия Гудкова вызвали в качестве свидетеля на допрос в московский СК Оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что он проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, обыски в его квартире завершены.

Футбол Китайский клуб предложил за Бэйла 20 млн евро Китайский "Цзянсу Сунин" предложил за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла 20 млн евро, сообщает AS.

Технологии Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.

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Авто Контрабандный суперкар Ferrari 360 Spider раздавили бульдозером По приказу президента Филиппин Родриго Дутерте, огромный бульдозер демонстративно раздавил итальянский суперкар Ferrari 360 Spider, который попал в страну нелегальным путем.

Политика На Украине готовят новые санкции против России В качестве расширения санкций предлагается внести в черные списки российские компании, работающие в Крыму.