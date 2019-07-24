Экономика

Россияне стали реже покупать бытовую химиюRT на русском 07:24

Эксперты Nielsen утверждают, что промоакции на бытовую химию торговые сети активно продвигают с 2013 года для того, чтобы не потерять часть продаж. По их данным, около 80% стиральных порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств россияне покупают со скидкой.
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с чего всё началось
По словам генерального менеджера российского офиса Henkel (бренды Persil, Losk, «Ласка», Bref) Томаша Дуффека, российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, пишет РБК
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Известия04:17

Подробнее о событии

Эксперт оценил падение спроса на бытовую химию в России

RT на русском10:19

Россияне стали экономить на стиральном порошке

ТАСС07:29

Жители России стали экономить на моющих средствах и порошке

REGNUM06:13

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Газета.Ru07:37

Россияне стали меньше тратить на стиральный порошок

РИА Новости06:10

Россияне разочаровались в стиральном порошке

Lenta.ru05:05

Россияне стали экономить на стиральном порошке

Известия04:17
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Политика

Путин потребовал запретить строительство зданий в подтопляемых районах

Обновлено в 13:08
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Политика

В Минтруде считают, что программа маткапитала должна быть бессрочной

Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено в 20:27
Политика

Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России

Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Обновлено в 18:17
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Общество

Депутаты предложили сделать курилки в аэропортах платными

В Госдуме считают нужным сделать курилки в аэропортах платными, пишут «Известия». Напомним, по новому закону они снова там разрешены.
Обновлено в 01:46
Экономика

Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране

Большая часть жителей России получает зарплату в 23,5 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 04:31
Политика

Путин и экс-президент Киргизии Атамбаев встретились в Москве

Обновлено в 13:00
Экономика

В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний

Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Авто

В Узбекистане ускоренно создадут народный автомобиль

На госхолдинге "Узавтосаноат" собираются внедрить современные рыночные механизмы и методы управления на основе передового международного опыта, а также организовать дополнительные производства по выпуску запчастей и комплектующих и вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создавать национальные инженерные центры.
Обновлено в 10:22
Футбол

Китайский клуб предложил за Бэйла 20 млн евро

Китайский "Цзянсу Сунин" предложил за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла 20 млн евро, сообщает AS.
Обновлено в 15:12
Происшествия

Голландскую спортсменку арестовали в Германии за контрабанду наркотиков

Спортсменка из Нидерландов Мадиэя Гафур была арестована немецкой полицией по подозрению в контрабанде 50 килограммов наркотиков, сообщает голландская газета AD.
Обновлено в 20:29
Экономика

Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»

ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере

"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено вчера в 10:30
Кино

Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»

Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Политика

Фракция КПРФ в Заксобрании Приангарья сняла с повестки все проекты поддержки пострадавших от паводка

Глава фракции КПРФ в ЗС Андрей Левченко объяснил свою позицию тем, что при принятии предложенных законов дефицит регионального бюджета превысит 10%, и бюджет будет не сбалансирован.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Назло Китаю: корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив

Обновлено в 20:21
Авто

В России подорожал кроссовер Hyundai Tucson

Как сообщает портал «Цена Авто», в России подорожал кроссовер Hyundai Tucson в пяти комплектациях из двенадцати представленных.
Обновлено в 04:00
Политика

В Малайзии сообщили о желании ФБР получить чёрные ящики с борта MH17

Обновлено в 17:17
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Кино

Тарантино представит в Москве новый фильм «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 06:12
Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов

"Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.
Обновлено в 17:54
Общество

Новый температурный рекорд побит в Германии

«С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено в 20:31
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
Обновлено в 07:54
Технологии

Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды

В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Обновлено в 19:02
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

На Кубани отец посадил своего сына на цепь: следственное видео

Обновлено в 03:51
Интернет

Microsoft случайно рассекретила обновление Windows 10

Компания Microsoft преждевременно выпустила обновление ОП Windows 10, рассекретив новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 19:55
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