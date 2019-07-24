с чего всё началось

Эксперты Nielsen утверждают, что промоакции на бытовую химию торговые сети активно продвигают с 2013 года для того, чтобы не потерять часть продаж. По их данным, около 80% стиральных порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств россияне покупают со скидкой.

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Политика В Минтруде считают, что программа маткапитала должна быть бессрочной Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.

Политика Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Общество Депутаты предложили сделать курилки в аэропортах платными В Госдуме считают нужным сделать курилки в аэропортах платными, пишут «Известия». Напомним, по новому закону они снова там разрешены.

Экономика Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране Большая часть жителей России получает зарплату в 23,5 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Экономика В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.

Авто В Узбекистане ускоренно создадут народный автомобиль На госхолдинге "Узавтосаноат" собираются внедрить современные рыночные механизмы и методы управления на основе передового международного опыта, а также организовать дополнительные производства по выпуску запчастей и комплектующих и вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создавать национальные инженерные центры.

Футбол Китайский клуб предложил за Бэйла 20 млн евро Китайский "Цзянсу Сунин" предложил за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла 20 млн евро, сообщает AS.

Происшествия Голландскую спортсменку арестовали в Германии за контрабанду наркотиков Спортсменка из Нидерландов Мадиэя Гафур была арестована немецкой полицией по подозрению в контрабанде 50 килограммов наркотиков, сообщает голландская газета AD.

Экономика Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия» ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц.

Происшествия Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.

Кино Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда» Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.

Политика Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Политика Фракция КПРФ в Заксобрании Приангарья сняла с повестки все проекты поддержки пострадавших от паводка Глава фракции КПРФ в ЗС Андрей Левченко объяснил свою позицию тем, что при принятии предложенных законов дефицит регионального бюджета превысит 10%, и бюджет будет не сбалансирован.

Авто В России подорожал кроссовер Hyundai Tucson Как сообщает портал «Цена Авто», в России подорожал кроссовер Hyundai Tucson в пяти комплектациях из двенадцати представленных.

Общество В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов "Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.

Общество Новый температурный рекорд побит в Германии «С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — цитирует сообщение агентство.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 августа Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.

Технологии Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».