Экономика
Россияне стали реже покупать бытовую химиюRT на русском 07:24
Эксперты Nielsen утверждают, что промоакции на бытовую химию торговые сети активно продвигают с 2013 года для того, чтобы не потерять часть продаж. По их данным, около 80% стиральных порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств россияне покупают со скидкой.
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с чего всё началось
По словам генерального менеджера российского офиса Henkel (бренды Persil, Losk, «Ласка», Bref) Томаша Дуффека, российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, пишет РБК.Известия04:17
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Политика
В Минтруде считают, что программа маткапитала должна быть бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено в 20:27
Политика
Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Обновлено в 18:17
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Общество
Депутаты предложили сделать курилки в аэропортах платными
В Госдуме считают нужным сделать курилки в аэропортах платными, пишут «Известия». Напомним, по новому закону они снова там разрешены.
Обновлено в 01:46
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
Большая часть жителей России получает зарплату в 23,5 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Путин и экс-президент Киргизии Атамбаев встретились в Москве
Обновлено в 13:00
Экономика
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний
Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Авто
В Узбекистане ускоренно создадут народный автомобиль
На госхолдинге "Узавтосаноат" собираются внедрить современные рыночные механизмы и методы управления на основе передового международного опыта, а также организовать дополнительные производства по выпуску запчастей и комплектующих и вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создавать национальные инженерные центры.
Обновлено в 10:22
Футбол
Китайский клуб предложил за Бэйла 20 млн евро
Китайский "Цзянсу Сунин" предложил за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла 20 млн евро, сообщает AS.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Голландскую спортсменку арестовали в Германии за контрабанду наркотиков
Спортсменка из Нидерландов Мадиэя Гафур была арестована немецкой полицией по подозрению в контрабанде 50 килограммов наркотиков, сообщает голландская газета AD.
Обновлено в 20:29
Экономика
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»
ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено вчера в 10:30
Кино
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»
Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Политика
Фракция КПРФ в Заксобрании Приангарья сняла с повестки все проекты поддержки пострадавших от паводка
Глава фракции КПРФ в ЗС Андрей Левченко объяснил свою позицию тем, что при принятии предложенных законов дефицит регионального бюджета превысит 10%, и бюджет будет не сбалансирован.
Обновлено в 00:50
Авто
В России подорожал кроссовер Hyundai Tucson
Как сообщает портал «Цена Авто», в России подорожал кроссовер Hyundai Tucson в пяти комплектациях из двенадцати представленных.
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Кино
Тарантино представит в Москве новый фильм «Однажды в Голливуде»
Обновлено в 06:12
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
"Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.
Обновлено в 17:54
Общество
Новый температурный рекорд побит в Германии
«С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено в 20:31
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
Обновлено в 07:54
Технологии
Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды
В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Обновлено в 19:02
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Интернет
Microsoft случайно рассекретила обновление Windows 10
Компания Microsoft преждевременно выпустила обновление ОП Windows 10, рассекретив новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 19:55