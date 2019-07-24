Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошкеГазета.Ru 07:37

Россияне стали экономить на стиральных порошках. Такие выводы следуют из данных исследовательской компании Nielsen, которые приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК. В основном бытовую химию россияне покупают исключительно по промоакциям, отмечают аналитики компании.
Читать в источнике
Обсудить85
с чего всё началось

Россияне стали покупать меньше стирального порошка

За год с июня 2018-го по май 2019-го количество проданных в торговых сетях упаковок стирального порошка снизилось на 6%, кондиционеров для белья — на 11,8%, а средств для чистки ванной, мытья посуды и прочей «химии» — на 3,8%.
РБК03:02

Подробнее о событии

Эксперт оценил падение спроса на бытовую химию в России

RT на русском10:19

Россияне стали экономить на стиральном порошке

ТАСС07:29

Россияне стали экономить на стиральном порошке

Известия04:17

Россияне стали меньше тратить на стиральный порошок

РИА Новости06:10

Россияне разочаровались в стиральном порошке

Lenta.ru05:05

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Газета.Ru07:37

Россияне стали покупать меньше стирального порошка

РБК03:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:49, Вашингтон
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым

Обновлено в 12:17
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Политика

Малайзия: черными ящиками сбитого MH17 пытались завладеть США и Украина

Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес

Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Здоровье

Сбор грибов запретили в Вадском районе из-за АЧС

Запрет на выезд в леса для сбора грибов и ягод введен на территории Вадского района Нижегородской области в целях недопущения распространения африканской чумы свиней.
Обновлено в 03:57
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Единоборства

Боксера Дадашева планируют похоронить в Петербурге

Обновлено в 11:46
Политика

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост британского премьера

Президент России Владимир Путин отправил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением о вступлении в должность.
Обновлено в 12:27
Происшествия

В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту

На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено в 08:00
Политика

Дело против Порошенко о попытке захвата власти возобновили на Украине

Уголовное дело "о попытке захвата власти" бывшим президентом Петром Порошенко во время инцидента в Керченском проливе в 2018 году возобновила Генеральная прокуратура Украины (ГПУ).
Обновлено в 11:21
Наука

У дипломатов США после работы на Кубе найдены изменения в мозге

У, предположительно, пострадавших от "акустической атаки" в посольстве США на Кубе дипломатов выявлены изменения в мозге.
Обновлено в 09:32
Политика

Путин попал на обложку американского Newsweek

Президент России Владимир Путин стал лицом обложки августовского номера американского журнала Newsweek.
Обновлено в 10:38
Наука

Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы

Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено в 12:33
Спорт

Итальянец Трентин выиграл 17-й этап «Тур де Франс»

Итальянский велогонщик Маттео Трентин, представляющий команду Mitchelton-Scott, выиграл 17-й этап престижной веломногодневки "Тур де Франс".
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Технологии

В Boeing заявили о проблемах с новым 777X

Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
Обновлено в 11:06
Политика

В Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах

В среду, 24 июля, в Санкт-Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах. Акция протеста согласована с местными властями.
Обновлено в 03:56
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Энергетика

Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин

В среду, 24 июля, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на сдерживание цен на топливо.
Обновлено в 07:35
Общество

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в европейской части России

Гидрометцентр опубликовал на своем сайте информацию, что начиная с 28 июля, в европейской части России начнется резкое похолодание.
Обновлено в 08:43
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Футбол

Агент Перейро требует за переход игрока в «Спартак» € 3 млн

Как стало известно «Чемпионату», Пако Касаль, агент полузащитника ПСВ Гастона Перейро, требует от «Спартака» за переход своего клиента бонус в размере € 3 млн.
Обновлено в 10:51
Гаджеты

Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10

Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Актриса из сериала «Тюдоры» умерла в 33 года

Обновлено в 10:27
Футбол

Заболотный забил дебютный гол за «Зенит-2»

Уже на 11-й минуте Заболотный открыл счет в матче, забив гол практически в пустые ворота. Мяч болельщики на трибунах встретили овацией.
Обновлено в 12:46
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Финансы

Банки резко увеличили запасы валюты

Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
Обновлено в 09:39
Технологии

В электронные паспорта россиян вставят чипы нового поколения

Будущие электронные паспорта жителей Российской Федерации в обязательном порядке получат чипы нового поколения.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

По-домашнему: Самбурская позировала в бигуди и без макияжа

Обновлено в 07:58
Теннис

Потапова вышла во второй круг турнира в Юрмале

Обновлено в 08:51
Главное