Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошкеГазета.Ru 07:37

Россияне стали экономить на стиральных порошках. Такие выводы следуют из данных исследовательской компании Nielsen, которые приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК. В основном бытовую химию россияне покупают исключительно по промоакциям, отмечают аналитики компании.
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с чего всё началось
По словам генерального менеджера российского офиса Henkel (бренды Persil, Losk, «Ласка», Bref) Томаша Дуффека, российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, пишет РБК
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Эксперт оценил падение спроса на бытовую химию в России

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Россияне стали экономить на стиральном порошке

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Известия04:17
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:49, Ашберн
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В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
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Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем

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Президент России Владимир Путин стал лицом обложки августовского номера американского журнала Newsweek.
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Происшествия

Новый фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ арестован в Армении

В Армении арестовали находившегося в международном розыске фигуранта уголовного дела об убийстве в драке бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
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Приняты поправки, упрощающие поиск пропавших детей

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Обновлено вчера в 07:26
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Шоу-бизнес

Асмус показала, как изменились актеры сериала «Интерны»

Асмус сфотографировалась с Александром Ильином, который запомнился зрителям по роли Лобанова, а также Иваном Охлобыстиным и Светланой Пермяковой.
Обновлено в 14:33
Экономика

Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки в июне на 9,1%

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Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Обновлено в 13:24
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына

По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

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Обновлено в 04:09
Общество

Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
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За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

Обновлено в 08:24
Армия и оружие

РФ в 2018 году полностью выполнила обязательства по СНВ-3

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир в среду, 24 июля, в ходе заседания комитета Совета Федерации по международным делам сообщил, что Москва в 2018 году полностью выполнила обязательства по СНВ-3.
Обновлено в 08:33
Политика

Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании

Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено в 16:32
Происшествия

В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту

На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено в 08:00
Политика

Time убрал Россию из числа стран-покорителей Луны

Журнал Time выпустил номер с обложкой 1968 года, на которой изображены космонавты из разных стран, бегущие к луне.
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Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Общество

В Сибири и на Дальнем Востоке горят два миллиона гектаров леса

По данным Авиалесоохраны, пожарные активно тушат 170 лесных пожаров в девяти регионах на площади 172 756 га.
Обновлено в 10:59
Наука

В Британии нашли могилу галльского борца против римлян

Обновлено вчера в 10:27
Политика

В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Интернет

Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10

Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".
Обновлено в 12:19
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Футбол

«Реал» подтвердил серьезную травму Асенсио

«Реал» официально сообщил, что Асенсио диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.
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Зеленский потребовал уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
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Названы самые популярные иномарки зарубежной сборки в РФ

Обновлено в 06:09
Политика

Экс-министр ВВС США рассказала, как мини-шаттл X-37B сводит врагов с ума

Экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности заявила, что необычные маневренные возможности секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума.
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