Экономика
Россияне стали реже покупать бытовую химиюRT на русском 07:24
Эксперты Nielsen утверждают, что промоакции на бытовую химию торговые сети активно продвигают с 2013 года для того, чтобы не потерять часть продаж. По их данным, около 80% стиральных порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств россияне покупают со скидкой.
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с чего всё началось
По словам генерального менеджера российского офиса Henkel (бренды Persil, Losk, «Ласка», Bref) Томаша Дуффека, российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, пишет РБК.Известия04:17
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп не исключил увеличения числа мексиканских военных на границе
Президент США Дональд Трамп не исключил увеличение числа военнослужащих армии Мексики на американо-мексиканской границе для сдерживания нелегальных мигрантов, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:13
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
Информацию в новом фильме про «Боинг» MH17 назвали ложной
Ранее сообщалось, как США и Украина пытались заполучить "черные ящики" MH17.
Обновлено в 15:58
Кино
Ответ HBO: опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Официальный трейлер был опубликован на видеохостинге YouTube. Создателями российского сериала «Чернобыль» стала компания Amalgama Studio.
Обновлено в 18:01
Футбол
Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛ
Нападающий Антон Заболотный забил гол в матче за «Зенит-2».
Обновлено в 12:31
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз
Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй решила, наконец-то, поделиться со своей многомиллионной армий поклонников радостной новостью – она ждет второго ребенка.
Обновлено в 18:28
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Экономика
Венчурный фонд «Системы» вложился в британский стартап KisanHub
Венчурный фонд Sistema_VC и ряд британских фондов инвестировали $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub.
Обновлено в 17:02
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Общество
Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра
Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.
Обновлено в 12:55
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Авто
Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию
По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда
КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 17:59
Здоровье
Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты
В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.
Обновлено в 10:00
Политика
Наклейки «Зона без ЛГБТ» появились в Польше. И грянул скандал
Представители польской правящей партии Закон и справедливость (PiS) поддержали издание Gazeta Polska, которое выпустило стикеры с надписью Strefa wolna od LGBT (зона без ЛГБТ).
Обновлено в 19:00
Экономика
Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды
В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Обновлено в 19:02
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Наука
Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза
Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Навальный арестован на 30 суток
Обновлено в 15:55
Экономика
Минэкономразвития внесло в правительство проект закона о публичной нефинансовой отчетности
"В настоящее время завершены процедуры согласования, и 19 июля законопроект внесен в правительство", - сообщил "Интерфаксу" представитель Минэкономразвития.
Обновлено в 10:56
Политика
Time «исключил» Россию из новой лунной гонки
Обновлено в 09:20
Баскетбол
Пау Газоль продолжит карьеру в «Портленде»
Испанский «большой» Пау Газоль договорился о подписании 1-летнего контракта с «Портлендом».
Обновлено в 15:56
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено в 13:19
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Гаджеты
Nokia выпустила два классических кнопочных телефона
Финская компания Nokia выпустила два классических кнопочных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105.
Обновлено в 13:44