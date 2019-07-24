Сокращение спроса россиян на чистящие средства Nielsen фиксировала и раньше: за год, завершившийся первым кварталом 2017 года, продажи сократились в натуральном выражении на 2,5%. Российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, указывал генеральный менеджер подразделения «Чистящие и моющие средства» компании Henkel в России Томаш Дуффек.

с чего всё началось

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