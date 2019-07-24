с чего всё началось

Издание ссылается на данные исследовательской компании Nielsen, согласно которым в период с июня 2018-го по май 2019 года россияне купили на 11,8% меньше кондиционеров для белья, стирального порошка – на 6%, а средств для мытья посуды, чистки ванной и прочих товаров бытовой химии – на 3,8%.

Политика Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании Российский президент Владимир Путин направил Борису Джонсону поздравительную телеграмму в связи с назначением на пост премьера Великобритании.

Политика Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17 Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Общество В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.

Происшествия Любовь Соболь вызвали на допрос в 12 ночи Как сообщила в своем Twitter незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь, ей в 12 часов ночи позвонил следователь и вызвал на допрос в столичный СК.

Шоу-бизнес Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды Уже три года подряд известное агентство Hopper Hq, специализацией которого является управление профилями в социальной сети Instagram, составляет список самых «дорогих» звезд популярной Сети.

Происшествия МИД РФ рассказал о состоянии задержанных в КНДР российских моряков Ранее заместитель директора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем, Сергей Седлер сообщил, что российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков, было задержано властями Северной Кореи.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Происшествия Алексея Навального арестовали на 30 суток Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток, сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Политика Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер после боя Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.

Здоровье Названы хронические болезни, которые вызывают рак Если на фоне хронической болезни снизился аппетит и вы резко похудели, ощущаете слабость и подавленность, поднимается температура, это может говорить о проблемах с онкологией.

Авто Лифтбэк Skoda Octavia впервые засняли на дороге В Сети опубликованы первые фотоснимки самого популярного чешского автомобиля - Skoda Octavia в кузове лифтбэк.

Политика Украина намерена расширить санкции против России Украинский кабмин намерен в скором времени вынести на рассмотрение украинского Совета национальной безопасности и обороны проект санкций против России, сообщает 24 июля ТАСС.

Общество Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.

Политика Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.

Шоу-бизнес Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.

Происшествия Уровень рек в Амурской области приближается к критической отметке Дожди продолжаются: в ближайшие дни уровень воды в реках может подняться до критической отметки, говорят специалисты.

Армия и оружие Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения, пишет Güneş.

Общество В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.

Космос SpaceX отложила на сутки запуск корабля Dragon к МКС Американская компания SpaceX отложила на сутки запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon из-за неблагоприятных погодных условий.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.