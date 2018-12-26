Чаще всего россияне покупают зарубежную недвижимость в Болгарии. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при Правительстве РФ, проведя по заказу "Российской газеты" в рамках проекта по исследованию качества жизни анализ готовности россиян приобретать недвижимость за рубежом.

с чего всё началось

Последнее аналогичное исследование проводилось два года назад. И за это время интерес россиян к зарубежной недвижимости вырос более чем в полтора раза (на 70 процентов).

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