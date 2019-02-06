Россияне набрали в 2018 году ипотечных кредитов на 3 трлн рублейТАСС 14:30

Российские банка за 2018 год выдали ипотечных кредитов на общую сумму 3,013 трлн рублей или в 1,5 раза больше чем годом ранее, следует из материалов Банка России. Отмечается, что совокупная задолженность физических лиц по ипотеке на начало 2019 года достигла 6,37 трлн рублей.

Россияне набрали в 2018 году ипотечных кредитов на 3 трлн рублей

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