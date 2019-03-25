Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбыИзвестия вчера в 19:16

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Свои опасения они пояснили тем, что с 1 сентября в стране будет запрещена реализация рыбы, пораженной видимыми паразитами.

с чего всё началось

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Опасения связаны с запретом на реализацию пораженной видимыми паразитами рыбы, который вступает в силу 1 сентября.

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

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