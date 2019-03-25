Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбыИзвестия вчера в 19:16

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Опасения связаны с запретом на реализацию пораженной видимыми паразитами рыбы, который вступает в силу 1 сентября.
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с чего всё началось

Червь сомнения: продавцы предупредили о дефиците рыбы из-за новых требований к содержанию в продукции паразитов

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Свои опасения они пояснили тем, что с 1 сентября в стране будет запрещена реализация рыбы, пораженной видимыми паразитами.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

СМИ предупредили россиян о возможном дефиците рыбы

Телеканал 360°вчера в 23:29

Паразиты живые или мёртвые: некорректные формулировки рыбы

REGNUM08:10

Россиян предупредили о дефиците рыбы

Московский Комсомолец01:06

Россельхознадзор: техрегламент ЕАЭС о безопасности рыбы снизит риски для потребителей

ТАСС07:02

Россиян предупредили о вероятном дефиците рыбы

URA.Ruвчера в 22:01

Рыба может пропасть с прилавков магазинов из-за паразитов

News.ruвчера в 20:18

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Известиявчера в 19:16
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Футбол

Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране

Кадр дня: Сердар Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан # ПерерывНаСборные pic.twitter.com / mQqG2dT7DT — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 25 марта 2019 г. У сборной Ирана, дошедшей в январе до полуфинала Кубка Азии, проиграв Японии (0:3), в марте матчей запланировано не было.
Обновлено в 06:25
Экономика

Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым

Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Общество

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Кожевникова раскрыла суть конфликта с Собчак

Актриса Мария Кожевникова рассказала в программе «Секрет на миллион», почему избегает общения с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

Обновлено в 05:40
Происшествия

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.
Обновлено в 03:00
Футбол

Адвоката Мамаева не уведомили о передаче уголовного дела в суд

Обновлено в 08:04
Происшествия

В Брянске в ДТП около автовокзала погибли четыре человека

В результате аварии на месте погибли три пассажира и водитель "Хендай".
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Польше задержали бывшего совладельца кемеровского ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 02:00
Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона.
Обновлено в 06:16
Кино

Бондарчук призвал освободить Серебренникова

"Не могу не воспользоваться в этот день возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит, - это Следственный комитет, Министерство внутренних дел, от прокуратуры - до решения суда освободить Кирилла Семеновича Серебренникова из-под домашнего ареста", - сказал режиссер, которого цитирует "Интерфакс".
Обновлено в 08:02
Космос

Нибиру или Марс? Мощная аномальная вспышка в небе стала предвестником конца света

В сети мгновенно стали появляться снимки аномальной вспышки, которая осветила небо. Свидетели заявили, что всему виной Нибиру.
Обновлено в 07:00
Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Политика

Еврокомиссия подготовилась к «жесткому» Brexit

Брюссель завершил подготовку к возможному выходу Великобритании из Евросоюза без всякой сделки. Об этом сказано в сообщении Еврокомиссии.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Москве мужчина умер в здании суда

В здании Кузьминского суда Москвы умер мужчина, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 06:35
Происшествия

35-летний спортсмен скончался во время лыжного марафона

Во время забега на 40 километров умер 35-летний спортсмен из Сызрани Владимир Красовский.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Екатеринбурге задержали пенсионера-педофила

Полицейские Екатеринбурга задержали пенсионера, который нападал на маленьких девочек в микрорайоне Заречном.
Обновлено в 06:12
Футбол

РПЛ перенесла матчи «Локомотив» – «Енисей» и «Спартак» – «Рубин»

Матч 26-го тура Локомотив - Енисей состоится 28 апреля в 14:00. Игра Спартак - Рубин пройдет 29 апреля в 19:30.
Обновлено в 07:38
Общество

Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казино

Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете.
Обновлено в 06:28
Политика

Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США

Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка

Обновлено в 01:41
Футбол

«Он дает реальную оценку, ни перед кем не заискивает»: Профессионал оценил комментаторский дар Аршавина

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил работу Андрея Аршавина в прямом эфире на матче Казахстан — Россия и отметил, что у экс-футболиста есть комментаторский талант и чувство юмора, которые он с легкостью передает в эфир.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием

Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
Обновлено вчера в 21:30
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России

Певец Дима Билан, который стал заслуженным артистом России, пришел на церемонию на костылях.
Обновлено в 07:58
Экономика

Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Экономика

«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Автоспорт

В «Хонде» планируют одержать первые победы в Формуле-1 к лету

Обновлено в 08:15
Общество

RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон

Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
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