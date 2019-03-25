Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбыИзвестия вчера в 19:16

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Свои опасения они пояснили тем, что с 1 сентября в стране будет запрещена реализация рыбы, пораженной видимыми паразитами.

с чего всё началось

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Опасения связаны с запретом на реализацию пораженной видимыми паразитами рыбы, который вступает в силу 1 сентября.

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Рейтинг шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского достиг 32%.

Армия и оружие Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.

Политика Албания решила отменить визы для россиян Министерство иностранных дел России заявило, что Албания с 1 апреля отменит визы для граждан России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Еврокомиссия завершила подготовку к «жесткому» Brexit Добавляется, что в случае реализации «жесткого» сценария Великобритания станет третьей страной, которая выйдет из Евросоюза без переходных механизмов, которые предусматриваются соглашением.

Общество Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.

Шоу-бизнес Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.

Политика В Кремле оценили итоги расследования Мюллера Обнародованная часть доклада специального прокурора США Роберта Мюллера не содержит ничего нового в обоснование мнимого вмешательства Москвы в американские выборы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Недвижимость Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Политика Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией» Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.

Политика Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.

Здоровье Комбинат питания «Конкорд» получил лицензию на работу с опасными вирусами Комбинат питания «Конкорд», который связывают с ресторатором и бизнесменом Евгением Пригожиным, получил лицензию на работу в области исследования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-модифицированных вирусов и микроорганизмов.

Шоу-бизнес Вера Брежнева впервые рассказала о перенесённой операции В подписи под фото Брежнева призналась, что делала уколы красоты, а так же перенесла операцию - лазерную коррекцию зрения, благодаря которой исчезла надобность носить очки.

Общество Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.

Происшествия В Туве воспитанников детсада привили от туберкулеза вместо пробы Манту В одном из детских садов города Кызыла в Туве вместо пробы Манту детям сделали вакцину от туберкулеза, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".

Спорт Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.

Финансы Что произойдет с рублем после заседания Банка России По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.

Шоу-бизнес Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.