Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбыИзвестия вчера в 19:16
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Опасения связаны с запретом на реализацию пораженной видимыми паразитами рыбы, который вступает в силу 1 сентября.
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с чего всё началось
Червь сомнения: продавцы предупредили о дефиците рыбы из-за новых требований к содержанию в продукции паразитов
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Свои опасения они пояснили тем, что с 1 сентября в стране будет запрещена реализация рыбы, пораженной видимыми паразитами.Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
Российские военные прибыли в Венесуэлу
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Рейтинг шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского достиг 32%.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Экс-главу «Газпром промгаза» заочно арестовали по налоговому делу
25 марта Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя "Газпром промгаз" Александра Карасевича.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова
Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Политика
Албания решила отменить визы для россиян
Министерство иностранных дел России заявило, что Албания с 1 апреля отменит визы для граждан России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:39
Политика
Еврокомиссия завершила подготовку к «жесткому» Brexit
Добавляется, что в случае реализации «жесткого» сценария Великобритания станет третьей страной, которая выйдет из Евросоюза без переходных механизмов, которые предусматриваются соглашением.
Обновлено в 07:40
Общество
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию
Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
В Кремле оценили итоги расследования Мюллера
Обнародованная часть доклада специального прокурора США Роберта Мюллера не содержит ничего нового в обоснование мнимого вмешательства Москвы в американские выборы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:49
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией»
Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.
Обновлено в 09:59
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Здоровье
Комбинат питания «Конкорд» получил лицензию на работу с опасными вирусами
Комбинат питания «Конкорд», который связывают с ресторатором и бизнесменом Евгением Пригожиным, получил лицензию на работу в области исследования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-модифицированных вирусов и микроорганизмов.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Вера Брежнева впервые рассказала о перенесённой операции
В подписи под фото Брежнева призналась, что делала уколы красоты, а так же перенесла операцию - лазерную коррекцию зрения, благодаря которой исчезла надобность носить очки.
Обновлено в 05:53
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Туве воспитанников детсада привили от туберкулеза вместо пробы Манту
В одном из детских садов города Кызыла в Туве вместо пробы Манту детям сделали вакцину от туберкулеза, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Обновлено в 09:54
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Спорт
Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:53
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Кино
Фильм «Балканский рубеж» стал лидером российского проката
Обновлено вчера в 22:38
Хоккей
Андрей Свечников признан третьей звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
В НАТО заявили о поддержке Грузии в Черноморском регионе
Североатлантический альянс продолжит курс на поддержку Грузии в Черноморском регионе.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Культура
Бондарчук потребовал освободить Серебренникова
Обновлено в 07:48
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Петербурге начались поиски ребенка, провалившегося под лед Невы
В Санкт-Петербурге спасатели ищут 11-летнего ребенка, провалившегося под лед Невы.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских
Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.
Обновлено в 04:30
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00