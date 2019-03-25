Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбыИзвестия вчера в 19:16

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Опасения связаны с запретом на реализацию пораженной видимыми паразитами рыбы, который вступает в силу 1 сентября.
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с чего всё началось

Червь сомнения: продавцы предупредили о дефиците рыбы из-за новых требований к содержанию в продукции паразитов

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Свои опасения они пояснили тем, что с 1 сентября в стране будет запрещена реализация рыбы, пораженной видимыми паразитами.
Известиявчера в 17:01

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СМИ предупредили россиян о возможном дефиците рыбы

Телеканал 360°вчера в 23:29

Новость о дефиците рыбы назвали вбросом недобросовестных торговцев

Национальная служба новостей09:39

Эксперт по рыболовству исключил дефицит рыбы в России

Известия11:02

Россиян предупредили о дефиците рыбы

Московский Комсомолец01:06

Росрыболовство не видит рисков дефицита рыбы из-за техрегламента ЕАЭС

ТАСС11:07

Россиян предупредили о вероятном дефиците рыбы

URA.Ruвчера в 22:01

Рыба может пропасть с прилавков магазинов из-за паразитов

News.ruвчера в 20:18
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Происшествия

Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска

Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Российские военные прибыли в Венесуэлу

Обновлено вчера в 11:44
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Рейтинг шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского достиг 32%.
Обновлено в 09:50
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Экс-главу «Газпром промгаза» заочно арестовали по налоговому делу

25 марта Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя "Газпром промгаз" Александра Карасевича.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова

Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Политика

Албания решила отменить визы для россиян

Министерство иностранных дел России заявило, что Албания с 1 апреля отменит визы для граждан России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:39
Политика

Еврокомиссия завершила подготовку к «жесткому» Brexit

Добавляется, что в случае реализации «жесткого» сценария Великобритания станет третьей страной, которая выйдет из Евросоюза без переходных механизмов, которые предусматриваются соглашением.
Обновлено в 07:40
Общество

Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья

Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию

Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено вчера в 09:58
Политика

В Кремле оценили итоги расследования Мюллера

Обнародованная часть доклада специального прокурора США Роберта Мюллера не содержит ничего нового в обоснование мнимого вмешательства Москвы в американские выборы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:49
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Политика

Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией»

Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.
Обновлено в 09:59
Политика

Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Здоровье

Комбинат питания «Конкорд» получил лицензию на работу с опасными вирусами

Комбинат питания «Конкорд», который связывают с ресторатором и бизнесменом Евгением Пригожиным, получил лицензию на работу в области исследования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-модифицированных вирусов и микроорганизмов.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Вера Брежнева впервые рассказала о перенесённой операции

В подписи под фото Брежнева призналась, что делала уколы красоты, а так же перенесла операцию - лазерную коррекцию зрения, благодаря которой исчезла надобность носить очки.
Обновлено в 05:53
Общество

Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике

Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Туве воспитанников детсада привили от туберкулеза вместо пробы Манту

В одном из детских садов города Кызыла в Туве вместо пробы Манту детям сделали вакцину от туберкулеза, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
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Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Спорт

Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону

Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:53
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
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Кино

Фильм «Балканский рубеж» стал лидером российского проката

Обновлено вчера в 22:38
Хоккей

Андрей Свечников признан третьей звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:40
Армия и оружие

В НАТО заявили о поддержке Грузии в Черноморском регионе

Североатлантический альянс продолжит курс на поддержку Грузии в Черноморском регионе.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

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Культура

Бондарчук потребовал освободить Серебренникова

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Финансы

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
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Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
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Происшествия

В Петербурге начались поиски ребенка, провалившегося под лед Невы

В Санкт-Петербурге спасатели ищут 11-летнего ребенка, провалившегося под лед Невы.
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Шоу-бизнес

Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских

Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.
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На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
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