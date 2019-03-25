Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбыИзвестия вчера в 19:16
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Опасения связаны с запретом на реализацию пораженной видимыми паразитами рыбы, который вступает в силу 1 сентября.
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с чего всё началось
Червь сомнения: продавцы предупредили о дефиците рыбы из-за новых требований к содержанию в продукции паразитов
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Свои опасения они пояснили тем, что с 1 сентября в стране будет запрещена реализация рыбы, пораженной видимыми паразитами.Известиявчера в 17:01
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Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине
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У Крымского моста соединили железнодорожные пролеты
На железнодорожной части моста через Керченский пролив соединили последние пролеты, сомкнувшие берега Крыма и Тамани.
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Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
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Происшествия
На Урале бывший охранник из-за сына застрелил двух женщин
Убить женщин подозреваемый решил из-за того, что они не давали ему общаться с 4-летним сыном.
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Футбол
Силлессен решил остаться в «Барселоне»
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Авто
Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace в 2021 году
В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
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Общество
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Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
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Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
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Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
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«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае
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В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер
Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.
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Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
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