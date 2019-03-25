Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбыИзвестия вчера в 19:16
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Опасения связаны с запретом на реализацию пораженной видимыми паразитами рыбы, который вступает в силу 1 сентября.
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с чего всё началось
Червь сомнения: продавцы предупредили о дефиците рыбы из-за новых требований к содержанию в продукции паразитов
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Свои опасения они пояснили тем, что с 1 сентября в стране будет запрещена реализация рыбы, пораженной видимыми паразитами.Известиявчера в 17:01
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Космос
Названа стоимость создания и пуска сверхтяжелой ракеты России
Обновлено в 02:09
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Установлены «минирующие» здания в России телефонные террористы
Российские спецслужбы установили авторов многочисленных писем и звонков о «минировании» зданий по всей России.
Обновлено в 00:12
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
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Происшествия
Мигранты погубили пятимесячного ребенка обрезанием на дому
В итальянском городе Скандиано пятимесячный ребенок умер из-за того, что ему сделали процедуру обрезания на дому.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Как и предсказывали эксперты, спецкомиссия минюста во главе с экс-директором ФБР Робертом Мюллером не нашла доказательств "сговора Трампа с Россией", которые могли бы повлиять на исход президентских выборов в США 2016 года.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поделилась секретами материнства
Виктория Лопырева, родившая месяц назад мальчика, на своей странице в соцсети решила поделиться секретами материнства.
Обновлено вчера в 18:06
Путешествия
Российские туристы рассказали об отношении к коротким поездкам
Противниками поездок на две-четыре ночи оказались 35% респондентов.
Обновлено в 00:28
Кино
Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 18:25
Общество
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии
Согласно результатам, 94% россиян считают острой проблему загрязнения окружающей среды, и лишь 1% населения полагает, что в регионе его проживания такой проблемы не существует, а 5% признают ее наличие, но считают ее неважной.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено вчера в 05:49
Спорт
Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году
Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Приморье проверят видео, где мужчина размахивает бензопилой в кафе
Полиция проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала свою версию конфликта с Марией Кожевниковой
Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что информация о ее конфликте с Марией Кожевниковой не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 05:32
Наука
Ученые доказали влияние ночного света на распространение рака
Зарубежные исследователи считают, что ночной свет может спровоцировать распространение рака молочной железы на кости.
Обновлено в 01:55
Общество
Импорт детского питания в России оказался под угрозой
Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
Политика
Киселёв рассказал о призыве Путина
Киселев, рассказывая о выступлении Владимира Путина на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, интерпретировал слова президента как призыв «выдавливать из себя маленького Сталина» — реже сажать, реже использовать содержание под стражей как меру пресечения.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
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Космос
В Млечном Пути нашли гигантскую космическую «пушку»
Обновлено в 00:25
Общество
Минобрнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает RT.
Обновлено в 01:57
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Авто
Составлен ТОП-5 самых доступных 7-местных автомобилей в России
В России семиместные варианты тоже востребованы, причем они представлены в разных ценовых сегментах, как бюджетных так и не очень.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов
Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Политика
Принц Чарльз впервые прибыл на Кубу
Ранее британский 70-летний принц Чарльз показался на пляже в трусах, чем немало удивил публику, однако продемонстрировал довольно "впечатляющую" фигуру.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Поклонники Потапа и Насти Каменских встревоженно обсуждают события недавно прошедшей премии YUNA 2019.
Обновлено вчера в 09:00