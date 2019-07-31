с чего всё началось

Заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, теперь могут рассчитывать на ипотечные каникулы. Соответствующий закон вступил в силу в России 31 июля сего года. Согласно новому закону, россияне теперь могут взять перерыв в обслуживании кредита.

Россияне могут рассчитывать на ипотечные каникулы

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