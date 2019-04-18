Экономика
Россияне могут лишиться возможности платить по картам из-за санкцийРИА Оренбуржье 05:13
Клиенты почти трети российских банков могут столкнуться с трудностями при оплате покупок банковскими картами и онлайн-шоппинге. Такие риски из-за международных санкций прогнозируют в Центробанке и Национальной системе платежных карт.
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Россиян предупредили об угрозе блокировки банковских карт из-за санкций США
Московский Комсомолец06:45
Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам — Известия
Аргументы и Фактывчера в 21:45
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Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
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Президент Украины Петр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с решением суда в Киеве, который признал незаконной национализацию Приватбанка.
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Самолет, на борту которого находится публицист Дмитрий Быков, госпитализированный ранее в Уфе, вылетел в Москву для продолжения лечения.
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Почти треть проверенной Росалкоголем водки оказалась нелегальной
Почти треть водки, проверенной в прошлом году Росалкогольрегулированием, оказалась нелегальной.
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На Южном Урале пресечена деятельность ОПГ, вымогавшей деньги у военных
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, деятельность этнической преступной группы пресечена сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с другими правоохранительными органами в одном из военных гарнизонов, дислоцированных в Челябинской области.
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КАСКО решили объединить с ОСАГО
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Московский клуб сообщил, что продал все билеты на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.
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Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
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Обновлено в 08:40
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Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ
Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
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