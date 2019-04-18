Экономика

Россияне могут лишиться возможности платить по картам из-за санкцийРИА Оренбуржье 05:13

Клиенты почти трети российских банков могут столкнуться с трудностями при оплате покупок банковскими картами и онлайн-шоппинге. Такие риски из-за международных санкций прогнозируют в Центробанке и Национальной системе платежных карт.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Клиенты трети российских банков могут столкнуться с блокировкой карт из-за санкций США

РЕН ТВвчера в 21:56

Россиян предупредили об угрозе блокировки банковских карт из-за санкций США

Московский Комсомолец06:45

Санкции ударят по работе пластиковых карт россиян

Телеканал 360°03:46

Центробанк предупредил об угрозе сбоев платежей по картам Visa и Mastercard из-за санкций

URA.Ruвчера в 22:03

Экономист объяснил, грозит ли россиянам блокировка карт из-за западных санкций

ФАН11:03

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:45

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам

Известиявчера в 18:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой

Обновлено в 08:59
Политика

Премьер Венгрии предлагал Польше «разделить Украину»

Польский депутат Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину".
Обновлено в 09:56
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба

Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм отпраздновала 45-летие пончиками в кафе

Празднование 45-летия стартовало в одном из кафе Лос-Анджелеса, куда Бекхэм отправилась вместе с мужем и наследниками – 20-летним Бруклином, 16-летним Ромео, 14-летним Крузом и младшей дочкой Харпер.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Происшествия

В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов

В центре Санкт-Петербурга автомобиль после столкновения с другим транспортным средством вылетел на тротуар и наехал на толпу людей, в результате чего шесть человек получили различные травмы.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Актер Брэдли Уэлш застрелен в Эдинбурге

Актер и бывший боксер Брэдли Уэлш, прославившийся ролью в фильме «На игле-2», застрелен в Эдинбурге.
Обновлено в 07:26
Политика

Захарова обескуражена реакцией ОБСЕ на аресты в Крыму

Дезир заявил, что практика «глушения голосов критики в Крыму неприемлема», и призвал представителей крымских силовиков «уважать роль всех представителей СМИ» и освободить «пострадавших журналистов».
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

ВДВ первыми получили новые АК-12

«Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

ЦИК Украины перенес время дебатов Порошенко и Зеленского

Зеленский пригласил Порошенко провести дебаты 19 апреля, однако нынешний президент Украины решил устроить их 14 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 11:27
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Хоккей

Юниорская сборная России одолела словаков на старте ЧМ

Юниорская сборная России, составленная из хоккеистов не старше 18 лет, победила сверстников из Словакии в первом матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 12:28
Общество

Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей

Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Политика

Порошенко созвал заседание СНБО Украины из-за ситуации с Приватбанком

Президент Украины Петр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с решением суда в Киеве, который признал незаконной национализацию Приватбанка.
Обновлено в 13:30
Общество

Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву

Самолет, на борту которого находится публицист Дмитрий Быков, госпитализированный ранее в Уфе, вылетел в Москву для продолжения лечения.
Обновлено в 13:26
Общество

Почти треть проверенной Росалкоголем водки оказалась нелегальной

Почти треть водки, проверенной в прошлом году Росалкогольрегулированием, оказалась нелегальной.
Обновлено в 06:36
Происшествия

На Южном Урале пресечена деятельность ОПГ, вымогавшей деньги у военных

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, деятельность этнической преступной группы пресечена сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с другими правоохранительными органами в одном из военных гарнизонов, дислоцированных в Челябинской области.
Обновлено в 08:15
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено в 11:33
Авто

Kia представила дрифтовую версию Stinger GTS

Компания Kia представила в Нью-Йорке специальную версию спорткара Stinger GTS с режимом для дрифта.
Обновлено в 06:30
Экономика

КАСКО решили объединить с ОСАГО

Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и КАСКО.
Обновлено в 12:35
Футбол

«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА

Московский клуб сообщил, что продал все билеты на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Политика

Дебаты Зеленского и Порошенко покажут в России

Дебаты действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского запланированы на 19 апреля.
Обновлено в 08:40
Культура

Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ

Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Спорт

Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России

Обновлено в 07:37
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное