Политика
Россияне массово сдают билеты в ГрузиюРамблер 06:17
Российские авиакомпании уже предусмотрели вывоз россиян из Грузии и после 8 июля, когда вступит в силу запрет на авиарейсы в страны. Это будет возможно через аэропорты Армении и Северной Осетии.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:19, Вашингтон
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