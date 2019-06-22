Россияне массово сдают билеты на рейсы в ГрузиюURA.Ru 09:05

Россияне начали массово сдавать билеты на самолеты в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова. «Все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию», — передает его слова «Федеральное агентство новостей».

Россияне массово сдают билеты на рейсы в Грузию

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