Политика
Россияне массово сдают билеты на рейсы в ГрузиюURA.Ru 09:05
Россияне начали массово сдавать билеты на самолеты в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова. «Все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию», — передает его слова «Федеральное агентство новостей».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:50, Вашингтон
Политика
Шендерович призвал назло приехать в Грузию и признаться ей в любви
Писатель-сатирик Виктор Шендерович на своей странице в Facebook прокомментировал указ президента РФ о запрете полётов в Грузию с 8 июля.
Обновлено в 08:48
Футбол
«Иртыш» изучит возможность участия в ФНЛ
Президент «Иртыша» Сергей Новиков заявил, что клуб изучит возможность выступления в ФНЛ.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Москве трое детей выпали с аттракциона
Обновлено в 07:06
Политика
Названо количество россиян, купивших билеты в Грузию до Нового года
Путин ранее издал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию с 8 июля Около 3,5 тысяч россиян должны были посетить Грузию до конца этого года, туристы уже купили билеты.
Обновлено в 09:27
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Транспорт
В Шереметьево отменены авиарейсы из-за прогнозируемой непогоды
В московском аэропорте "Шереметьево" отменено более 20 рейсов в связи с прогнозируемой непогодой, сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 09:15
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Обновлено в 04:34
Общество
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин отмечает 60-летний юбилей
Основатель и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин отмечает свой 60-летний юбилей.
Обновлено в 08:35
Космос
В Арктике появились новые острова
По информации издания, открывшиеся острова расположены в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Политика
Украинский самолёт-гигант разбомбили «Градами»
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов
Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:43
Наука
Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Сарри видит Роналду на позиции центрфорварда
Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено 20 июня в 22:36
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.
Обновлено в 09:14
Политика
Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ
По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Сирийские военные сбили беспилотник террористов
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поделилась видео с прогулки с младшим сыном
Российская актриса Елизавета Боярская опубликовала в сторис Instagram видео с прогулки с шестимесячным сыном Григорием.
Обновлено в 09:14
Политика
Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала Великой Отечественной войны заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений.
Обновлено в 07:09
Космос
Космическая корова может быть странной сверхновой
Последующие наблюдения за коровой создали две основные теории того, что это может быть: странная сверхновая или экзотическая звезда, измельченная черной дырой.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53