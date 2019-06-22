Политика
Россияне массово сдают билеты на рейсы в ГрузиюURA.Ru 09:05
Россияне начали массово сдавать билеты на самолеты в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова. «Все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию», — передает его слова «Федеральное агентство новостей».
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Обновлено 20 июня в 15:23
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Украинский наемник «Ан-Нусры» подорвался на СВУ в окрестностях Алеппо
По предварительным сведениям, наемник из Украины подорвался в ходе неудачной попытки установить взрывное устройство на линии соприкосновения с бойцами САА.
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Помощники Microsoft обвинили компанию в плохом информировании
Напомним, если Microsoft успеет в срок, то обновление 19H2 должно стать вторым крупным обновлением ОС Windows 10 в 2019 году.
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МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.
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«Все мои мысли с ЦСКА. И всегда были здесь». Алан Дзагоев остается
В течение прошлого сезона Виктор Гончаренко много раз повторял, что ЦСКА не хватало именно Дзагоева (последние полгода полузащитник пропустил из-за травмы «крестов»).
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Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси.
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Кадрами из своего путешествия Ходченкова после поделилась с поклонниками.
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Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
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Актер Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
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Suzuki показала серийную версию внедорожника Suzuki Jimny Gan
Стоимость новой версии японского внедорожника Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не названа.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 14:22
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Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах
Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
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Райкконен, Риккардо и Грожан вызваны к стюардам
Сразу три пилота были вызваны к стюардам по итогам квалификации Гран-при Франции. Все они стали участниками эпизода в начале квалификации.
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В промзоне в Екатеринбурге локализовали крупный пожар
Инцидент произошёл на улице Труда в Заречном микрорайоне. Огонь вспыхнул в цехе по производству акриловых ванн и затем перекинулся на склад.
Обновлено в 10:29
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Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе
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Шоу-бизнес
Кравец решила воспитать из дочери Началовой настоящую леди
Светская львица Алена Кравец заявила, что готова взять на воспитание дочь покойной певицы Юлии Началовой.
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Армия и оружие
ВСУ на Донбассе провели учения с использованием ПТРК «Фагот», «Конкурс», «Стугна-П»
Обновлено в 08:59
Политика
Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет
Иран поступил мудро, отказавшись сбивать самолет США, который летел следом за своим беспилотником, заявил Дональд Трамп.
Обновлено в 12:26
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Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
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В Иране казнен американский шпион
В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ.
Обновлено в 10:04
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Тюремный срок Марии Бутиной сократили
Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.
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Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
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Де Лигт может перейти в «Ювентус», сообщают СМИ
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может перейти в туринский "Ювентус", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:52
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Сергей Шнуров оборудовал гараж в арке исторического дома
Музыкант оборудовал гараж в арке собственного дома – постройки восемнадцатого века, которая расположена напротив Летнего сада в Санкт-Петербурге.
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Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
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Онкобольным тюменцам откладывают терапию из-за отсутствия лекарств
Онкобольным жителям Тюмени откладывают на длительный срок терапию из-за отсутствия лекарств, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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РИА Новости узнало подробности эпизода с запиской, за который стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено в 12:30