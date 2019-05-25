Общество

Россияне массово променяли вино на пивоLenta.ru вчера в 20:49

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Исследование: россияне заменяют дорогостоящий алкоголь на пиво и водку

Спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:33

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Россияне в этом году стали экономить на спиртном

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Россияне стали экономить на спиртном

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Lenta.ruвчера в 20:49

Россияне нашли альтернативу дорогому алкоголю

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Россияне стали чаще заменять дорогой алкоголь водкой и пивом

Life.ruвчера в 22:07

Исследование: Россияне стали экономить на алкоголе, но не на пиве с водкой

ПРАЙМвчера в 20:17
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Автоспорт

Квят должен стартовать 7-м на Гран-при Монако из-за штрафа Гасли

Пилот "Ред Булл" француз Пьер Гасли оштрафован на три позиции на старте гонки этапа "Формулы-1" Гран-при Монако, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон со ссылкой на релиз "Формулы-1".
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Самую мощную BMW M8 сфотографировали без камуфляжа

Самая мощная BMW M8 Competition получила изменённые бампера, которые смотрятся более агрессивно в сравнении с M850i.
Обновлено в 11:57
Общество

Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей

В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
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Кино

Воздушная Эль Фаннинг, роскошная Катрин Денев и другие звезды на закрытии Каннского кинофестиваля

21-летняя Эль Фаннинг, в этом году занявшая место в жюри престижного киносмотра, восхитила воздушным образом — светло-кремовое платье с пышной многослойной юбкой в пол актриса дополнила длинной полупрозрачной накидкой с вышивкой на спине.
Обновлено в 14:06
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы

Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
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«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании

Обновлено в 17:12
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В Мексике разбился вертолёт Ми-17

«Сообщаем, что при трагических обстоятельствах в районе Валье-Верде в Сан-Луис-Потоси разбился вертолёт Ми-17 нашего ведомства», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 19:00
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Ученые выяснили, почему норвежцы живут дольше россиян

В среднем, норвежцы живут дольше россиян на 10 лет.
Обновлено в 07:54
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек

Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 10:22
Культура

Зеленский станцевал в «Лиге смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористической программы "Лига смеха" в Киеве, сообщает РЕН.
Обновлено в 16:45
Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Футбол

«Ювентус» согласовал контракт с Сарри

Как утверждает журналист Танкреди Палмери, наставник лондонского клуба уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.
Обновлено в 16:29
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«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Космос

Новомосковцы вчера засекли спутники Илона Маска

Аналогичную картину видели и люди, проживающие на Урале, Европейской территории России, в Украине, Беларуси и Казахстане.
Обновлено в 11:12
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
Обновлено в 14:34
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Маленькая грудь и толстые ноги: Бузова выложила «честные» фото

В подписи Ольга отметила, что какое это имеет значение, если у тебя «большая душа и чуткое сердце».
Обновлено в 07:46
Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
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Нейросеть оживила портрет Достоевского и научила его говорить

На представленном разработчике видео дух захватывает от того, насколько реалистично получается у алгоритма обрабатывать изображение.
Обновлено 22 мая в 11:51
Политика

Депутат ЕП надеется, что Зеленский договорится с Медведчуком

Депутат Европарламента от Великобритании Дэвид Коберн выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком по вопросам разрешения конфликта в Донбассе.
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Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
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Канада стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 15:56
Армия и оружие

В Иране пригрозили кораблям США секретным оружием

Иран способен «отправить американские корабли на морское дно» с помощью секретного оружия, заявил советник командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
Обновлено в 16:25
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Совет Федерации отреагировал на слова главы Генштаба ВСУ о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с представителем ФАН с иронией отнесся к этим словам, отметив, что это был первый раз, когда представитель высшего командного состава ВСУ сказал правду.
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Происшествия

Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы

Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Общество

Астрологи назвали знаки зодиака, которым сложнее других вступить в брак

Американский астролог Тереза Рид назвала знаки зодиака, которым сложнее других дается решение о вступление в брак.
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Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел в отставку

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам экономики Юрий Молодченко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.
Обновлено в 15:02
Хоккей

Жена Овечкина пристыдила критиков сборной России

Обновлено в 14:55
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