Общество

Россияне массово променяли вино на пивоLenta.ru вчера в 20:49

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, передает РИА Новости.
Читать в источнике
с чего всё началось

Исследование: россияне заменяют дорогостоящий алкоголь на пиво и водку

Спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:33

Подробнее о событии

Россияне стали экономить на дорогих спиртных напитках

Эхо Москвы05:30

Россияне стали экономить на алкоголе

News.ruвчера в 21:02

Россияне нашли альтернативу дорогому алкоголю

URA.Ruвчера в 21:53

Россияне стали экономить на спиртном

РЕН ТВ06:11

Россияне массово променяли вино на пиво

Lenta.ruвчера в 20:49

Исследование: Россияне стали экономить на алкоголе, но не на пиве с водкой

ПРАЙМвчера в 20:17

Не только по праздникам: россияне стали чаще употреблять алкоголь

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Под Челябинском утонул подросток, спасая друзей

Региональное челябинское управление СК России проводит доследственную проверку по факту гибели подростка в затопленном угольном карьере близ Копейска - города-спутника Челябинска.
Обновлено в 04:22
Хоккей

Россия — Финляндия 0:0 (2-й период)

Сборная России сыграет с Финляндией в матче за выход в финал чемпионата мира по хоккею - 2019.
Обновлено в 03:40
Автоспорт

Шарль Леклер: Надеюсь, в команде мне всё объяснят

Обновлено в 09:56
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова

Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов купил машину в кредит

Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Политика

Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Наука

Четвероногий гидравлический робот отбуксировал самолет

Согласно сообщению института, во время испытаний робот смог отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti массой 3,3 тонны.
Обновлено вчера в 08:52
Музыка

Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Телеведущий высказал свое мнение в эфире телешоу «Вечерний Ургант».
Обновлено вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети

Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Авто

LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей с 2015 года

Только за последние четыре года стоимость автомобиля выросла на 123,3 тысячи рублей, отметили эксперты сайта «Цена Авто».
Обновлено в 08:58
Происшествия

Полиция проверит БДСМ-выпускной в российской школе

Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради дочери

Обновлено в 09:22
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Гаджеты

Озвучены новые подробности о самом большом мониторе Apple

Дисплей тесно интегрирован со всей выпускаемой Apple техникой.
Обновлено в 08:06
Авто

Продажи автомобилей KIA с пробегом в апреле выросли на 28%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам апреля реализовали 680 таких машин, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Нижний Новгород» получил шанс попасть в Премьер-лигу

В заключительном матче турнира ФНЛ «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. Этот результат позволил нижегородской команде на одно очко опередить по итогам сезона «Чертаново», занявшее пятое место.
Обновлено в 10:04
Политика

Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране

Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В центре французского Лиона прогремел взрыв

Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие

Появилось видео езды американцев на советском танке Т-64

Обновлено в 10:04
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Пострадавшего полицейского из Тулы доставили в Москву

Врачи заявляют об улучшении состояния полицейского, который 24 мая получил огнестрельные ранения от неизвестных нападавших в Туле.
Обновлено в 09:38
Общество

Когда дешевле всего покупать бытовую технику и электронику

Крупную бытовую технику чаще всего покупают в новую квартиру взамен старой.
Обновлено в 06:14
Общество

В Красноярске запустили «цифровых» воздушных змеев

Обновлено в 06:06
Армия и оружие

В России хотят создать электромагнитные ракеты

В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.
Обновлено вчера в 02:30
Гаджеты

Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A

Обновлено вчера в 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное