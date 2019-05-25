Общество

Россияне массово променяли вино на пивоLenta.ru 20:49

Отмечается, что с начала 2019 года спрос на вино и крепкий алкоголь снижается, в то время как на более доступные напитки растет. Так, с 18,3 до 15 процентов упал спрос на вино, также россияне стали реже покупать коньяк и виски.
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Россияне стали чаще заменять дорогой алкоголь водкой и пивом

Life.ru22:07

Россияне стали экономить на алкоголе, но не на пиве с водкой – исследование

ПРАЙМ20:17

Россияне начали экономить на алкоголе

Народные новости21:42

Россияне стали экономить на алкоголе

News.ru21:02

Россияне массово променяли вино на пиво

Lenta.ru20:49

Исследование: россияне предпочитают водку и пиво дорогостоящему алкоголю

РЕН ТВ21:56

Россияне нашли альтернативу дорогому алкоголю

URA.Ru21:53
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Происшествия

Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13

Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено вчера в 11:06
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Авто

Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем»

Как заявляют в «Рено Россия», клиенты компании хотят «все и сразу». Для них и было создано новое кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:00
Общество

Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок

Школьникам рекомендуется сообщать о своем местонахождении и планах родителям, а также использовать возможности гаджетов для поиска потерявшихся и не бояться оперативно обращаться в правоохранительные органы в случае ЧП, рассказали РИА Новости в Росгвардии в преддверии последнего звонка в школах.
Обновлено в 20:41
Происшествия

В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок

Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено в 19:04
Происшествия

Девятиклассник ударил депутата на последнем звонке в Марий Эл

Обновлено в 04:22
Хоккей

Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Хоккей

В Омске передумали сносить хоккейную «Арену-Омск»

Как пишет "Матч ТВ", Колобков также отметил, что пока неизвестно, как именно будет восстановлено здание, так как проект еще готовится.
Обновлено в 11:30
Экономика

Фондовый рынок США завершает торги в плюсе после комментариев Трампа

Уолл-стрит снова надеется на торговую сделку с Китаем после «обнадеживающих» комментариев президента США Дональда Трампа, 24 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 16:19
Политика

Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США

Обновлено в 15:28
Музыка

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 15:01
Происшествия

Немецкий гонщик умер после аварии во время гонки

Немецкий гонщик "Рено" Кай Гюнтер попал в аварию во время чемпионата Германии по ралли.
Обновлено в 17:44
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 21:34
Политика

Россияне смогут без виз посещать Коста-Рику

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД, граждане РФ с загранпаспортом смогут находиться на территории республики без визы в течение 90 дней, считая с даты въезда.
Обновлено в 19:06
Политика

Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Дагестане за ночь зафиксировали два землетрясения

Обновлено в 22:15
Культура

Тимати помирился с отцом Децла после многолетней ссоры

Не смотря на давний конфликт с отцом Кирилла Толмацкого, Тимати все же позвонил ему ради памяти старого друга и посвящения ему tribute-номера.
Обновлено в 12:57
Экономика

Доходы Бастрыкина за год сократились более чем на треть

Супруга Бастрыкина за 2018 год задекларировала доход в 6,9 млн руб. Для сравнения, в 2017-м она заработала 4,6 млн руб. В декларации Бастрыкина и его супруги не указаны автомобили или другие транспортные средства.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских официально поженились

Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 18:28
Политика

Третье уголовное дело возбуждено против Порошенко на Украине

Третье уголовное дело возбуждено на Украине против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:18
Авто

Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon

Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Происшествия

На Бали произошло извержение вулкана Агунг

Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес

Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты

Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Политика

Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера

Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Гаджеты

Продажи кнопочных телефонов с ОС KaiOS превысили 100 млн

Для современных кнопочных телефонов даже выпустили операционную систему KaiOS, в успехе которой многие сомневались.
Обновлено в 14:39
Здоровье

Два медведя на Сахалине оказались опасными для жизни

Специалистами диагностического отдела ФГБУ Сахалинская МВЛ при исследовании двух проб от двух медведей, убитых в Томаринском районе, выявлены личинки трихинелл в живом виде.
Обновлено в 19:03
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