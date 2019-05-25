Общество
Россияне массово променяли вино на пивоLenta.ru 20:49
Отмечается, что с начала 2019 года спрос на вино и крепкий алкоголь снижается, в то время как на более доступные напитки растет. Так, с 18,3 до 15 процентов упал спрос на вино, также россияне стали реже покупать коньяк и виски.
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Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено вчера в 11:06
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Авто
Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем»
Как заявляют в «Рено Россия», клиенты компании хотят «все и сразу». Для них и было создано новое кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:00
Общество
Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок
Школьникам рекомендуется сообщать о своем местонахождении и планах родителям, а также использовать возможности гаджетов для поиска потерявшихся и не бояться оперативно обращаться в правоохранительные органы в случае ЧП, рассказали РИА Новости в Росгвардии в преддверии последнего звонка в школах.
Обновлено в 20:41
Происшествия
В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок
Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено в 19:04
Хоккей
Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Хоккей
В Омске передумали сносить хоккейную «Арену-Омск»
Как пишет "Матч ТВ", Колобков также отметил, что пока неизвестно, как именно будет восстановлено здание, так как проект еще готовится.
Обновлено в 11:30
Экономика
Фондовый рынок США завершает торги в плюсе после комментариев Трампа
Уолл-стрит снова надеется на торговую сделку с Китаем после «обнадеживающих» комментариев президента США Дональда Трампа, 24 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 16:19
Музыка
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»
Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Немецкий гонщик умер после аварии во время гонки
Немецкий гонщик "Рено" Кай Гюнтер попал в аварию во время чемпионата Германии по ралли.
Обновлено в 17:44
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 21:34
Политика
Россияне смогут без виз посещать Коста-Рику
Как сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД, граждане РФ с загранпаспортом смогут находиться на территории республики без визы в течение 90 дней, считая с даты въезда.
Обновлено в 19:06
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Происшествия
В Дагестане за ночь зафиксировали два землетрясения
Обновлено в 22:15
Культура
Тимати помирился с отцом Децла после многолетней ссоры
Не смотря на давний конфликт с отцом Кирилла Толмацкого, Тимати все же позвонил ему ради памяти старого друга и посвящения ему tribute-номера.
Обновлено в 12:57
Экономика
Доходы Бастрыкина за год сократились более чем на треть
Супруга Бастрыкина за 2018 год задекларировала доход в 6,9 млн руб. Для сравнения, в 2017-м она заработала 4,6 млн руб. В декларации Бастрыкина и его супруги не указаны автомобили или другие транспортные средства.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских официально поженились
Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 18:28
Политика
Третье уголовное дело возбуждено против Порошенко на Украине
Третье уголовное дело возбуждено на Украине против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:18
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Происшествия
На Бали произошло извержение вулкана Агунг
Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Гаджеты
Продажи кнопочных телефонов с ОС KaiOS превысили 100 млн
Для современных кнопочных телефонов даже выпустили операционную систему KaiOS, в успехе которой многие сомневались.
Обновлено в 14:39
Здоровье
Два медведя на Сахалине оказались опасными для жизни
Специалистами диагностического отдела ФГБУ Сахалинская МВЛ при исследовании двух проб от двух медведей, убитых в Томаринском районе, выявлены личинки трихинелл в живом виде.
Обновлено в 19:03