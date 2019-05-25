Общество
Россияне массово променяли вино на пивоLenta.ru вчера в 20:49
Отмечается, что с начала 2019 года спрос на вино и крепкий алкоголь снижается, в то время как на более доступные напитки растет. Так, с 18,3 до 15 процентов упал спрос на вино, также россияне стали реже покупать коньяк и виски.
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с чего всё началось
Спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:33
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий высказался относительно ничейного счета во встрече с "Утрехтом" (1:1) в первой игре финала плей-офф за право выступить в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
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