Общество
Россияне массово променяли вино на пивоLenta.ru вчера в 20:49
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, передает РИА Новости.
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Спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:33
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Общество
Новый эффект Aghanim’s Scepter для Tiny вызывает лаги в Dota 2
Канадский киберспортсмен Дэвид MoonMeander Тан пожаловался на работу Aghanim's Scepter у Tiny в патче 7.22 для Dota 2. По его словам, после покупки артефакта и использования способности Tree Volley игра начинает немного фризить.
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Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
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Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме
Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
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Компания Huawei, Ассоциация специалистов по недвижимости Китая и оператор China Mobile (Shanghai) совместно открыли первый в мире пятизвездочный торговый центр Shanghai Lujiazui L+ Mall на базе технологии 5G, в том числе на основе системы 5G Digital Indoor System (DIS).
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НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»
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Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
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С началом весеннего альпинистского сезона на Эвересте погибли 10 человек.
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Названа стоимость создания ракеты «Рокот-2» без украинских комплектующих
Создание ракеты-носителя легкого класса "Рокот-2" с российскими комплектующими потребует 3,4 миллиарда рублей, до 2028 года можно будет осуществить более 40 пусков ракеты, говорится в материалах Центра Хруничева, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:06
Авто
Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль
Инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ и конструкторское бюро «Спектр» приступают к созданию нового электромобиля на базе российского спорткара Marussia.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Более 50 человек пострадали из-за пожара на судне в Таиланде
В Таиланде произошел взрыв и пожар на контейнеровозе, который стоял на разгрузке.
Обновлено в 05:35
Автоспорт
Макс Ферстаппен: «„Мерседес“ слишком быстр, чтобы мы могли бороться за победу»
Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что у его команды нет шансов побороться за победу на "Гран-при Монако".
Обновлено в 05:21
Происшествия
Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек
Легковой автомобиль иностранного производства, управляемый водителем 1995 года рождения, выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.
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Украинский министр упрекнул Зеленского за разговоры на русском языке
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в своем Facebook ответил президенту Владимиру Зеленскому насчет оторванности украинских чиновников от современных технологий.
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Адвокат: Кокорин стал пять раз в неделю посещать спортзал
Обновлено в 05:42
Происшествия
В центре французского Лиона прогремел взрыв
Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
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Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Около 20 руферов забрались на высотку на Котельнической набережной
Около 20 руферов забрались на крышу сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве, позже нескольких человек задержали.
Обновлено вчера в 21:26
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Дельфинарий сгорел в Севастополе
В Севастопольском дельфинарии произошел пожар, уничтоживший часть крыши и инфраструктуры самого комплекса, а также расположенные рядом сувенирные магазины.
Обновлено в 04:01
Происшествия
СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск
В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено вчера в 18:28
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8. После съемок «Сватов» у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал «Сваты» / телеканал «Россия 1»
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Протестующие против концерта Темниковой в Одессе сожгли флаг РФ
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться»
Начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере в московском СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться».
Обновлено в 02:42
Политика
Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе
Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено 23 мая в 07:13
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии
Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
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Самолет упал в океан у берегов Флориды
Обновлено в 02:41
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22