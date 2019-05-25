Общество

Россияне массово променяли вино на пивоLenta.ru вчера в 20:49

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Исследование: россияне заменяют дорогостоящий алкоголь на пиво и водку

Спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
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Сборная России назвала состав на полуфинал ЧМ-2019 с Финляндией

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Немецкий гонщик умер после аварии на трассе

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По словам первого заместителя руководителя компании ООО «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ, кроссовер Geely FY11 появится в российских автосалонах к 2020 году.
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Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли в ТЦ «Карнавал»

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Задержана замглавы УФНС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
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Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

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Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации 21 мая.
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Молодожёны Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских отправились на частном самолёте.
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В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
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На сайте украинского президента Зеленского появилась петиция, авторы которой призывают его присвоить экс-президенту страны Порошенко звания героя Украины.
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Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), по сообщениям сетевых источников, обнародовала патентную документацию Microsoft с описанием конструкции нового планшета.
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